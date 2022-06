Salva Sevilla carga contra Pablo Ortells y Alfonso Díaz

Salva Sevilla se ha mostrado muy crítico con el director de fútbol del Real Mallorca, Pablo Ortells y con el CEO de negocio del club, Alfonso Díaz. En declaraciones al programa deportivo ‘Jugam a fora de joc’ de Fibwi4, el jugador ahora ya del Deportivo Alavés y que llegó al club balear el año de Segunda Divsión B, ha asegurado que tanto Ortells como Díaz «me lo han hecho pasar mal».

«Por un parte me voy decepcionado y dolido con los señores Pablo Ortells y Alfonso Díaz, las dos únicas personas que me lo han hecho pasar mal y no me lo voy a esconder, se lo dije a ellos a la cara y lo digo también públicamente y lo diré siempre porque al final creo que tenemos que expresar los sentimientos y lo que tenemos dentro y como no me he escondido lo digo», declaró el que fue centrocampista del Mallorca.

El jugador entiende que el fútbol tiene esas normas, pero hay otras maneras de hacer las cosas. «No me voy triste ni decepcionado por no renovar, no soy un niño pequeño, sé cómo funcionan las cosas en el fútbol y acepto todas las decisiones, esto va de tomar decisiones, pero las formas no han sido las correctas», manifestó.



El jugador se quejaba de la manera con la que se ha manejado esta situación. «No puede ser que durante todo el año no te digan nada y en un día te informen que lo han pensado dándole muchas vueltas y que no cuentan contigo. No me parece justo, no me parecen las formas no con Salva Sevilla, con ninguna persona», dijo el andaluz.