El principal objetivo del Real Mallorca era mantenerse en la máxima categoría del fútbol español y eso se consiguió, aunque con gran esfuerzo, nervios y hasta dramatismo. Los aficionados del conjunto bermellón valoran el esfuerzo realizado por los jugadores en las últimas jornadas. «Ha sido una temporada floja con el equipo muy irregular. Esperemos que el año que viene con el nuevo campo se haga una mayor unión entre aficionados y equipo», señala José, comercial de profesión. Pepe, que trabaja en el mundo de las finanzas, sabe lo que es sufrir de verdad porque ha sido socio con el equipo en Segunda B y en Segunda. «El equipo lo ha dado todo y se puede decir que lograr la permanencia es un éxito, pero para el año que viene pediría que el equipo se reforzara en todas las líneas, desde la portería hasta la delantera». Para Marcos, que trabaja en el ramo de la hostelería, está claro que «el ADN del Real Mallorca es sufrir hasta el final». Lo mejor ha sido la permanencia y lo peor la irregularidad del equipo , donde lo más negativo ha estado en la portería, porque ni Reina ni Sergio Rico han dado la tranquilidad necesaria, y arriba sólo Muriqi ha estado a la altura».

Sandra, que también trabaja en hostelería, cree que «no había más equipo que para lograr la permanencia y hemos tenido la suerte de que Muriqi entró muy bien en el equipo y Abdón ha tenido también un par de actuaciones vitales para el resurgir del equipo en los últimos partidos». Fran, compañero de Sandra, destaca el espíritu de lucha del equipo. «No se han rendido nunca y lo han dado todo en el campo. Lo peor ha sido que el equipo se partía con mucha facilidad: unos atacaban y otros defendían. Entre los jugadores destacaría a Muriqi y a Abdón y en la portería me quedo con Reina antes que con Sergio Rico». Juan, que trabaja en el control de accesos de un centro deportivo, considera «muy peligroso estar siempre en el alambre. Yo diría que la temporada ha sido mala, pero al final se ha salvado, que era lo principal». Uno de los motivos por los que se ha sufrido tanto es, a su juicio, el poco acierto en los fichajes. «Hay que traer a mejores jugadores y de la plantilla actual me quedo con Valjent, Maffeo y Muriqi, pero creo que el club no debería pagar tanto dinero para quedárselos, son muy caros». Javier, carpintero de aluminio, reconoce haber «sufrido mucho. El 2-6 del Granada fue un punto de inflexión y a partir de ahí se mejoró para depender de sí mismos en la última jornada». Carlos, compañero de profesión, alude también al penúltimo partido en Son Moix. «Ese día reconozco que pensaba que estábamos de Segunda y esta mala temporada la achaco más a los jugadores que a los entrenadores».

Precisamente Víctor, carpintero de profesión, habla del actual técnico del Real Mallorca. «Es cierto que Aguirre nos ha salvado, pero yo preferiría que se fuera». Víctor cree que el equipo no empezó nada mal el campeonato, «pero luego hubo un par de partidos que estaban ganados y al final no se logró la victoria y a partir de ahí fue el desastre». Sus jugadores favoritos son «Maffeo y Ruiz de Galarreta, que fue una pena que se lesionara. Al mantenerse se le puede dar un aprobado, pero poco más». Y Juan Carlos, mecánico autónomo de profesión, pediría «que los jugadores buenos se queden en el equipo. Yo hubiera dado más oportunidades a Okubo». Y para terminar, una reflexión que pude ser digna de debate: «Hay que celebrar más los títulos y no las permanencias».