Ángel: «Después del 2-6 parecía que todo se había acabado»

Ángel Rodríguez se había reservado su mejor partido para el mejor momento. El delantero canario encarrilaba la victoria del Mallorca nada más volver del descanso y provocaba la locura en la zona visitante de las gradas de El Sadar. «Me he sentido muy feliz, nos hemos quitado un peso de encima después de tantos meses difíciles y tras días sin dormir. Después del 2-6 los pasamos muy mal y el equip anímicamente estaba hundido, las cosas como son. El grupo dio un paso adelante en Sevilla y estoy orgulloso del cuerpo técnico y de mis compañeros», reconocía.

No habla Ángel, habla la felicidad del mallorquinismo. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vGJS8dL7uw — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 22, 2022

«No se nos podia escapar», explicaba Ángel para argumentar la reacción del Mallorca tras el descanso. «Valoro mucho la determinación del equipo. Después del 2-6 fue muy complicado y yo no vivía nada igual desde Zaragoza. El equipo se ha sabido sobreponer y ha creído y paso. Estamos muy contentos y le hemos dado una alegría a mucha gente», añadía el punta. «El próximo año tenemos que esforzanos un poquito más para no sufrir tanto», ha insistido.

Ángel desvelaba que tras ser sustituido estaba tan nervioso que se marchaba al vestuario y no llegó a ver el gol de Grenier. «Pensaba que había marcado Osasuna», destacaba. «Ahora en el vestuario no paran de gritar ni de cantar. Estoy un poco mayor para tanto jaleo pero los jóvenes van a disfrutar. Hay gente del filial que ha venido y me alegra mucho que hayan vivido esto. La gente se lo ha currado muchísimo. Después del 2-6 pensamos que todo se había acabado, pero tuvimos una charla del míster antes de Sevilla que fue clave», reconocía.

Por último, Ángel definía su temporada como irregular. «Arrastraba problemas de pubalgia y he he visto lo importante es hacer una buena pretemporada. Estuve casi un mes medio de baja y luego llegó el bajonazo del equipo. Ha sido un año complicado a nivel personal. Ahora tengo un mes y medio de verano para mentalizarme y no tener tantos problemas físicos».