Javier Aguirre: «La mejor noticia es que dependemos de nosotros mismos»

Javier Aguirre manifestó al final del encuentro disputado frente al Rayo que «la mejor noticia es que dependemos de nosotros mismos». Sobre el encuentro, el entrenador indicó que pasó por varios estados de ánimo, principalmente el emotivo. «Se viven momentos emotivos. La segunda parte el Rayo nos metió en nuestra portería, nos dio un toquetazo terrorífico, se veía oscuro el panorama, pero funcionaron los cambios, pudimos marcar y la gente se va contenta. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido sufrido, emotivo», comentó. Aguirre se mostró feliz por la respuesta de la afición. «La gente es así, nunca dejó de apoyar, nunca nos chilló. Ellos estuvieron bien todo el partido no tanto como nosotros».

Sobre lo que puede ocurrir en la última jornada donde Cádiz y Mallorca juegan contra dos equipos sin ningún tipo de motivación deportiva como Alavés y Osasuna, el técnico dijo: «Veo que el fútbol tiene esas cosas, nadie puede decir que el Rayo vino a regalar nada, nadie, compitieron y pelearon y te preguntas a cuento de qué si están con el objetivo cumplido. Osasuna no regalará nada, Alavés no regalará nada a Cádiz y tenemos que hacer los deberes nosotros y no esperar nada de nadie», declaró.

Sobre si tenía información de lo que pasaba en el Nuevo Mirandilla, el entrenador declaró: «No me dijeron nada, llevo 14 temporadas aquí y siempre te juega una malas pasadas saber de más porque tomas decisiones equivocadas y esas acciones de tirar adelante o atrás, siempre es malo, tienes que hacer lo tuyo», comentó.

Sobre con qué se queda del encuentro, el mexicano manifestó: «Me quedo con la comunión de la afición con el equipo. En el aspecto táctico estuvimos bien, entramos mal en la segunda parte, tuvimos la fortuna de no encajar pronto y me quedo con la reacción del equipo, nunca bajó la guardia, la gente que entró lo hizo con mucho entusiasmo, animó mucho la afición y esta vez hubo premio».

Acerca del gol de Abdón, el entrenador también declaró su satisfacción. «Me alegró por él, es un chico de la casa, lo siente, vive los colores y es profesional, entregado juegue o no juegue un minuto, noventa o cero, es honesto, es de aquí y eso se nota, no quiero decir que los otros no, yo me empapo ahora de la historia del club, este lo vivió desde crío y se lo merece porque está con su gente, ayuda, aporta al igual que Manolo Reina, ha estado en Segunda B con el equipo, jugando, no jugando, ha sido un espíritu combativo animando y su conducta es admirable sí», declaró.

Sobre el partido ante el Rayo, el entrenador insistió: «Creo que salimos la segunda parte no diría atemorizados, diría atenazados, no desplegamos velas y faltaban muchos minutos y cuando encajamos el gol, desde mi óptica el empate, si se hubiera dado, sería lo más justo. Encontramos una y seguimos vivos». Sobre la próxima final en Pamplona, donde entrenó cuatro temporadas, el técnico señaló: «Pasé 4 años maravillosos en esa ciudad, estoy eternamente agradecido a Osasuna, de mis primeros nueve partidos perdimos seis y casi me veía volviendo a México nadando y aquí sigo dando guerra», comentó.