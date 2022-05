El Celta ha logrado sellar este sábado su permanencia matemática en Primera División a costa del Alavés, al que le ha dado otro empujón hacia el abismo que aboca a Segunda División. Los resultados del sábado mantienen al rojo vivo la carrera por la salvación de la que ha salido virtualmente el Rayo Vallecano. El Mallorca ha dejado escapar la oportunidad de acercarse a su objetivo con su derrota ante el Granada, que ha salido de la zona roja en la que se mantiene con vida el Levante. El triunfo del Cádiz en su casa ante el Elche ha hecho que los bermellones caigan a los puestos de descenso con 32 puntos y la salvación provisional queda a los 34 que acumula su último verdugo, el Granada. Este domingo, entre los implicados por salir del pozo, sólo juega el Getafe, que recibe al Rayo a las 14:00. Pincha aquí para consultar la clasificación en LaLiga Santander.

13. Elche (39 puntos). Pese a su derrota (3-0) ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla mantiene una notable ventaja sobre las posiciones que abocan al descenso a falta de nueve por jugarse y con la diferencia particular ganada frente al Mallorca, al Alavés y al Granada. Tiene la permanencia prácticamente sellada. Tras la gran reacción experimentada por los franjiverdes desde la llegada de Francisco al banquillo, será suya sin aguardar más ni esperar otros marcadores si vence este sábado al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. En su agenda están Atlético de Madrid (C), Celta (F) y Getafe (C).

14. Espanyol (39 puntos). Con una victoria en las últimas cuatro jornadas está salvado. El esprint final comienza este domingo en su casa contra Osasuna. Tiene que enfrentarse a Osasuna (C), Alavés (F), Valencia (C) y Granada (F) en un horizonte que parece complicado que pueda comprometerse. Los de Vicente Moreno cayeron con estrépito la pasada jornada en el Santiago Bernabéu coincidiendo con el título liguero del Real Madrid y tratarán de resarcirse en su estadio, donde han venido cosechando mejores resultados que a domicilio.

15. Getafe (36 puntos). El empate contra el Betis mantiene aún las alarmas en el equipo de Quique Sánchez Flores, que pareció salvado hace tiempo, pero que no lo está. Tiene cuatro puntos de diferencia sobre el descenso. Necesita al menos cinco más en las cuatro citas finales para sólo depender de sí mismo. Menos de eso podría causarle un susto de última hora, siempre que al menos tres de los cinco rivales por debajo en la tabla lo ganen todo o casi todo. Tiene la permanencia encarrilada. Este domingo recibe al Rayo en el Coliseum en un derbi madrileño en el que puede dejar apalabrado su objetivo. Todavía tiene que enfrentarse a Rayo Vallecano (C), Osasuna (F), Barcelona (C) y Elche (F).

16. Cádiz (35 puntos). El triunfo (3-0) ante el Elche en el Nuevo Mirandilla supone un importante paso adelante en sus aspiraciones. Los andaluces se procuran una ventaja de tres puntos respecto a los puestos de descenso que marca el Mallorca, pero tiene perdida la diferencia particular de enfrentamientos con los bermellones. Eso sí el gol average lo tiene ganado con el Levante, igualado con el Granada y por definir con el Alavés, al que visita en la última cita. Tiene que jugar contra Real Sociedad (F), Real Madrid (C) y Alavés (F).

17. Granada (34 puntos). El triunfo vital cosechado en Son Moix le ha permitido salir de los puestos de descenso. El fondo y las formas de la victoria conseguida ante el Mallorca supone un impulso tanto en lo numérico como en lo anímico para el equipo de Aitor Karanka, que ha sumado cinco de los últimos nueves puntos en los tres partidos que ha dirigido. El gran valor de los tres puntos cosechados en su visita a Ciutat es que ha pasado a depender de sí mismo para salvarse. Tiene ganada la diferencia particular con el Alavés e igualada con el Levante y el Cádiz. La escuadra nazarí tiene que recibir al Athletic, debe visitar al Betis y cerrará la liga como local ante el Espanyol.

18. Real Mallorca (32 puntos). La dolorosa derrota sufrida ante el Granada ha supuesto un paso atrás en sus aspiraciones. Tenía la oportunidad de alejar a un rival directo y dejar apalabrada la permanencia, pero la goleada encajada le ha metido en un lío. Lo peor es que ya no depende de sí mismo para lograr la salvación. La mala noticia es que los de Javier Aguirre visitan la próxima jornada al Sevilla y afrontarán dos de los tres partidos como visitantes, una condición que se le ha atragantado en 2022. Y es que los bermellones acumulan cinco meses sin puntuar fuera de casa. Tiene la diferencia particular de enfrentamientos ganada al Cádiz y al Alavés y perdida con el Levante. En su calendario están Sevilla (F), Rayo Vallecano (C) y Osasuna (F).

19. Levante (29 puntos). La victoria ante la Real Sociedad le mantiene en la pelea. En el mejor los casos, necesitará ganar todos los encuentros que le restan hasta final de temporada, ya que cualquier tropiezo puede convertirse en su paso hacia el abismo. Su situación sigue siendo límite aunque se mantiene con vida y precisamente esa sensación de seguir peleando son las que hacen que aún no se le pueda descartar. Aún tiene por delante al Real Madrid (F), Alavés (C) y Rayo Vallecano (F).

20. Alavés (28 puntos). El revés sufrido este sábado en el campo del Celta (4-0) le coloca con pie y medio en Segunda División, ya que la permanencia le queda a seis puntos con sólo nueve por decidirse. El golpe encajado en Balaídos manda al traste la reacción que parecía esbozar con su triunfo en la anterior jornada ante el Villarreal (2-1). Tiene perdida la diferencia particular con el Mallorca y el Granada y a la espera contra el Levante y el Cádiz, a los que se mide en las dos últimas jornadas. En su calendario están Espanyol (C), Levante (F) y Cádiz (C).