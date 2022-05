Javier Aguirre despreció los puntos en el Camp Nou porque entendió que los importantes eran los que había en juego ante el Granada. El problema es que el mexicano no valoró que no se puede elegir dónde ganar y contra quién. Los esquemas se han roto por completo con la derrota justa y contundente frente al equipo de Karanka. Ahora toca jugar en Sevilla, que no es ni el Barcelona ni el Granada, es mucho mejor que ambos equipos ¿Valen estos puntos o no?