El Mallorca se acerca al momento de la verdad. El conjunto bermellón, como todos sus vecinos de sótano, pondrán boca abajo el reloj de arena a partir de esta noche para darle el último arreón al calendario y adentrarse en las cinco jornadas finales con un montón de cosas por decidir. Los de Javier Aguirre, que no se subirán al escenario del Camp Nou hasta el domingo (21.00 horas), estarán muy atentos a lo que ocurra esta noche en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Cádiz, que de una forma u otra marcará su futuro en la clasificación. Una victoria del cuadro hispalense o incluso un empate, mantendría a los baleares fuera de la zona roja, independientemente de lo que haga el domingo el Granada durante su partido en casa contra el Celta.

El Mallorca afrontará el antepenúltimo desplazamiento del curso y saldrá a jugar al Camp Nou conociendo los resultados de sus dos principales adversarios en la carrera por ponerse a salvo. Allí se encontrará a un Barcelona herido en su orgullo después de perder los tres últimos encuentros que ha disputado en casa —uno de Europa League contra el Eintracht y dos de Liga frente a Cádiz y Rayo— que quiere terminar de hacerle un nudo al pasaporte para la próxima edición de la Liga de Campeones. El equipo azulgrana necesita recuperar el sentido ante los ojos de su afición y se ha propuesto hacerlo a costa del conjunto rojinegro, que no gana allí desde 2008 y no puntúa desde 2010. Este jueves, con la idea de reforzar los lazos del vestuario, la plantilla azulgrana se reunió tras el entrenamiento para celebrar una comida en los jardines de la Ciudad Deportiva Joan Gamper a la que también acudieron el presidente del club, Joan Laporta, y el vicepresidente del área deportiva, Rafael Yuste.

Dudas

En el entrenamiento previo al almuerzo, los jugadores del conjunto azulgrana se ejercitaron en el campo Tito Vilanova junto a los canteranos Alejandro Balde y Alvaro Sanz. El que no estuvo fue Óscar Mingueza, de baja tras dar positivo en coronavirus. En cualquier caso, el defensa, que ya fue titular en el duelo de la primera vuelta en Son Moix no está descartado del todo para recibir al Mallorca. Gerard Piqué sigue siendo por culpa de unas molestias musculares, Sergiño Dest sufre una lesión en el semitendinoso del muslo derecho y Samuel Umtiti todavía no ha recibido el alta médica.