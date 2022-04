Objetivo: Camp Nou. El Mallorca ya ha introducido en el navegador las coordenadas del próximo enclave a conquistar, un escenario de difícil acceso en el que buscará una victoria de prestigio y un atajo hacia la permanencia. El equipo de Javier Aguirre, con las pilas cargadas después de un fin de semana de tregua, empezará a preparar esta tarde su asalto a un estadio del que lleva mucho tiempo sin extraer nada pero del que han salido victoriosos sus tres últimos visitantes: Eintracht (2-3), Cádiz (0-1) y Rayo Vallecano (0-1). Nunca había sucedido en una misma temporada.

Aunque la crisis del Barcelona resulta evidente, en el bando bermellón tampoco hay datos esperanzadores a los que agarrarse. El Mallorca es el segundo peor visitante de Primera —solo el Alavés ha sumado menos puntos fuera de su estadio— y encadena ocho desplazamientos en blanco. O lo que es lo mismo, en todo 2022 todavía no ha metido un solo punto en la cuenta como forastero. La última vez que lo hizo fue a principios de diciembre en el Wanda Metropolitano, el hogar del Atlético de Madrid (1-2). A partir de ahí, todo han sido decepciones y piedras en la mochila: Granada, Levante, Villarreal, Betis, Celta, Espanyol, Getafe y Elche.

Los números del Mallorca en los duelos directos contra el Barcelona en el Camp Nou tampoco son demasiado alentadores. No gana allí desde 2008, no puntúa desde 2010 y las tres últimas veces que ha actuado allí ha salido agujereado: (5-0, 5-0 y 5-2). Al menos esta vez no tendrá delante a Lionel Messi, su mayor dolor de cabeza en esos enfrentamientos tan desnivelados en el marcador. El Mallorca, que ha ganado cuatro veces sobre la hierba delCamp Nou, no tiene ahora a ningún referente en esa dirección, porque ningún miembro de la plantilla sabe lo que es ganar entre sus paredes. En el caso de Aguirre, sin ir más lejos, el Barcelona es su peor rival en la Liga. Ha perdido 18 veces contra la escuadra culé y once de ellas en el coliseo azulgrana, donde su mayor botín son los tres empates que capturó como técnico de Osasuna y Atlético de Madrid.

Tampoco entre los futbolistas hay rastro de victorias en Can Barça pese a la experiencia de algunos de sus jugadores. Solo tres de ellos, Kang In Lee, Ángel y Amath, saben lo que es puntuar en el estadio al que volverán el domingo (21.00 horas). El coreano empató con el Valencia la temporada pasada (2-2), aunque él tuvo un papel testimonial. Y el canario y el senegalés rascaron una igualada con el Getafe en una cita en la que fueron titulares (0-0, temporada 2017-18). Frente al decorado actual, las cosas cambian. Aunque Mallorca y Barcelona viven en extremos opuestos de la clasificación, los baleares vienen de barnizar sus números y de sacar la cabeza del agua gracias a una victoria en Son Moix contra el Alavés y los catalanes se encuentran atrapados en un atasco gigantesco que les ha pasado factura en el Camp Nou. Sus tres caídas en cadena, la primera en la Europa League y las otras dos en el campeonato de Liga, han sido frente a conjuntos teóricamente muy inferiores y después de empezar por detrás en el marcador. Un lastre que ya ha sufrido en 23 ocasiones esta temporada. En seis de ellas logró voltear el marcador y en otras cinco acabó salvando el empate.

El agujero del Barcelona se ha ido abriendo durante el mes de abril tras alcanzar su punto máximo a finales de marzo goleando en el Santiago Bernabéu. Después del parón posterior, la oscuridad ha caído sobre la formación de Xavi Hernández. Arrancó con una victoria ajustada ante el Sevilla (1-0), pero no iba a ser más que un oasis en medio del desierto. Luego cayó eliminado de la segunda competición europea contra el Eintracht y agotaba sus opciones de pelear por el título ante el Cádiz y el Rayo Vallecano. Solo intercaló dos sufridas victorias contra el Levante (2-3) y la Real Sociedad (0-1). Su única preocupación ahora es terminar de amarrar una clasificación para la Champions League que tiene ya bien encauzada al aventajar en seis puntos al Betis. En Barcelona el Mallorca jugará sabiendo ya lo que han hecho sus principales oponentes, Cádiz y Granada. Los amarillos abrirán el viernes la jornada enfrentándose al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y el Granada recibirá el domingo al Celta en su estadio. La cuenta atrás hacia la permanencia ha empezado. Y entra en su fase más determinante.