El Mallorca reactiva sus opciones de salvación

El Real Mallorca gana al Alavés (2-1) y reactiva sus opciones de salvación. De entrada sale del pozo y logra un triunfo reparador. Los goles de Abdón y Muriqi antes del descanso fue neutralizado por el equipo vitoriano en el 72 y de ahí hasta el minuot 98 tocó gestionar el marcador en un final que se complicó por la situación de nervios y tensión que viven ambos equipos en la clasificación. Sin embargo, el marcador ya no se movió y los tres puntos se quedaron en casa.

Aguirre situó a un equipo más preparado para la victoria que para conservar el empate. Situó de nuevo una defensa de cuatro con Baba y Salva por delante, Take y Dani en las bandas y Abdón y Muriqi en punta. Un buen plan.

La primera parte empezó con un susto. Y de los gordos. A los 4 minutos Lejuene marcó el cero a uno y el Alavés lo celebró. Los jugadores del Mallorca protestaron la acción y el colegiado Álvarez Fernández acudió a la pantalla del VAR para comprobar si la acción era o no legal. No lo fue. Lejeune al intentar acomodarse la la pelota le dio con la mano y el tanto no subió al marcador. Resoplido general en la grada.

El tanto anulado reactivó al Mallorca que se enchufó al encuentro y trató de inclinar el campo a su favor. Y lo hizo. Tomó el mando del partido y empezó a ganar metros hacia el área de Pacheco. A los diez minutos, en la primera aproximación que tuvo el once balear llegó el gol de Abdón. Salva metió la pelota al segundo palo y ahí Maffeo evitó que el balón saliera de fondo y metió un pase de la muerte certero para que Abdón, situado en el lugar ideal y en el momento oportuno, sacara un disparo de espuela enviando el balón directamente a la escuadra. Uno a cero y alivio en las gradas.

A partir de ahí el Mallorca pasó a controlar el choque con orden, pero el rival también juega y el Alavés necesitaba reaccionar. A la media hora una acción que perfectamente habría podido ser penalti por agarrón de Salva Sevilla a Escalante no se señaló ni por el colegiado ni por el VAR. Otro susto y un nuevo resoplido de alivio en la grada. Sergio Rico actuó bien durante esta primera parte en varias salidas y sobre todo en un disparo de larga distancia de Edgar que se iba envenenado poco a poco.

El encuentro se aproximaba al ecuador y superado el minuto 45, concretamente en el 48, Muriqi se acomodó un balón en el interior del área con el muslo y con al pierna izquierda lanzó un tiro cruzado ante Pacheco, que esperaba en el primer palo. Imparable. Segundo gol y descanso. Mejor imposible.

En la segunda parte el partido empezó con el guion previsible. El Alavés buscó espacios y trato de volver a meterse en el partido, pero ayer el Mallorca consiguió un equilibrio perfecto entre el trabajo defensivo y el ofensivo y las internadas de Alavés no cristalizaban. Lo intentó en el minuto 55 Joselu de tiro de larga distancia, pero una vez más el disparo se encontró con una buena reacción de Sergio Rico, que se estiró hasta la cepa del poste para enviar a corner. De nuevo buena acción por parte del andaluz.

Pero el Alavés no perdió la fe mientras que Javier Aguirre refrescaba las piernas de sus futbolitas y daba entrada a Gio, Kang In Lee y Battaglia. Era necesario mantener el orden gestionar bien el marcador porque un dos a cero no ciera el partido y había que sostener el resultado para evitar mayores problemas al final del encuentro. Vedat Muiqi trató en reitaradas ocasiones de aprovechar los espacios que dejaba el rival en defensa, pero le costaba tomar la vertical y apretar con peligro a la meta de Pacheco.

A los 72 minutos aparecieron los problemas. El Alavés acortó distancias y lo hizo con gol de Raíllo en propia puerta. Edgar recibió un balón desde la derecha y el cordobés, en su intención de despejar, envió el balón en la portería. Había partido a falta de veinte minutos. A partir de ahí el Mallorca gestión el marcador como pudo y el Alavés lanzó ataques a la desesperada, pero que no tuvieron consecuencias. Dos a uno y tres puntos de oro que sacan al Mallorca del descenso.