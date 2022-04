Competición sanciona a Russo y rechaza las alegaciones del Mallorca

El Comité de Competición mantiene las dos amonestaciones a Franco Russo, central del Real Mallorca y que fue expulsado en el anterior partido disputado ante el Getafe. De la misma forma también mantiene la amarilla a Salva Sevilla. Russo de esta manera no podrá ser alineado en el encuentro que este sábado disputará el Mallorca ante el Atlético de Madrid al ser castigado con un partido. En su pliego de explicaciones, Competición asegura que no puede retirar ninguna tarjeta a Russo, incluida la que le valió la expulsión, aunque entiende que al golpearle la pelota no se aprecia si lo hace ne el codo o en la mano.

«En primer lugar, -indica Competición- debe hacerse referencia a la primera amonestación recibida por el jugador D. Franco Matías Russo. La recibió en el minuto 40 de juego por 'discutir con un contrario sin llegar a insultos ni amenazas'. El club alega que, tal y como demostrarían las imágenes que aporta, este jugador no discutió en ningún momento con ningún jugador contrario, sino que trató en todo momento de calmar la situación y separar a los jugadores que protagonizaron la trifulca. Sin embargo, en opinión de este Comité, resulta imposible concluir esto de modo indubitado una vez visionadas las imágenes. No queda probado el error material manifiesto en la apreciación realizada por el colegiado de lo ocurrido en ese momento y, en consecuencia, la veracidad de lo que hizo constar en el acta. Hubiese sido necesario en todo caso la prueba de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso», apunta Competición respecto a la primera amarilla.

En relación a la segunda amarilla y a la expulsión, el Comité declara: «Russo recibidó una segunda amonestación, que determinó su expulsión en el minuto 63 por 'jugar el balón con el brazo derecho, cortando un disparo a portería'. En este caso, el club vuelve a alegar la existencia de un error material manifiesto, negando que el balón impactase en el brazo. Y se apoya, en particular, en las Reglas de Juego de la IFAB aplicables en la presente temporada y en una Circular del Comité Técnico de Árbitros. Hay que recordar, -prosigue el documento del Comité- que en primer lugar, es el árbitro el competente para interpretar y aplicar durante el encuentro tanto las Reglas del Juego como las Circulares del Comité Técnico de Árbitros. La labor de este Comité se circunscribe, de acuerdo con la normativa disciplinaria que debe aplicar, a determinar si lo constatado por el colegiado en el acta arbitral responde a un error material manifiesto, tal y como ha quedado definido en esta resolución«.

«Como ya se ha señalado, en opinión de este Comité de Competición, esto no ocurre en este caso. Y ello porque las imágenes aportadas por el club no lograr desvirtuar tampoco en este caso el relato arbitral, al no conseguir probar de modo indubitado el error en la apreciación realizada por el colegiado. No es posible verificar si el balón impacta en el brazo o el codo del jugador", concluye el escrito del Comité de Competición.