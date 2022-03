Ancelotti cita a toda su plantilla para el partido de Son Moix

El centrocampista brasileño Casemiro y el lateral francés Ferland Mendy son las novedades de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el encuentro liguero en Mallorca, para el que cita a toda su plantilla. Después de perderse por sanción el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Casemiro y Mendy regresan a la convocatoria del Real Madrid, en la que también figura el alemán Toni Kroos. Reapareció ante el PSG, recién recuperado de su pequeña rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, y después de completar tres entrenamientos está en mejores condiciones físicas. completó un solo entrenamiento con el grupo, en vísperas del duelo europeo.

El buen ambiente marcó el inicio de la sesión en la Ciudad Real Madrid, con bromas en el calentamiento entre jugadores y en los rondos, antes de terminar de preparar, ya a puerta cerrada, los detalles tácticos del encuentro en Mallorca.

Centrado en la visita a Son Moix, Ancelotti celebraba este domingo tener «a todos los jugadores disponibles» y sentir que «todos tienen opciones de jugar», aunque reconoció que no rotará porque no ve desgaste tras el partido ante el PSG. «No veo a ningún jugador cansado, puede ser que haga cambios por el partido que planteamos pero no por cansancio».

«Tenemos en cuenta que el Mallorca lucha por sus objetivos y va a dar lo máximo. Los partidos de Liga están diciendo esto, hay mucho equilibrio porque faltan pocas jornadas y todo el mundo va a dar lo máximo», agregó. «Es verdad que el partido del miércoles ha dejado una imagen muy buena del Real Madrid, pero creo que no necesita este tipo de partidos. Por él habla su historia y su tradición. Fue un partido muy bonito pero no necesita este tipo de partidos por su imagen. Ya la tiene», añadió descartando que una noche mágica pueda convencer a jugadores como Haaland o Mbappé a firmar por el club blanco.

La convocatoria del Real Madrid para el partido en Mallorca la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Fuidias.

Defensas: Dani Carvajal, Militao, Alaba, Jesús Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy.

Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Fede Vaverde, Camavinga, Dani Ceballos, Isco, Lucas Vázquez.

Delanteros: Bale, Hazard, Marco Asensio, Rodrygo, Vinícius, Benzema, Mariano, Jovic.