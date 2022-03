Luis García Plaza: «¿Por qué no podemos ganar al Real Madrid?»

Luis García Plaza se siente tan fuerte como siempre. El entrenador del Mallorca, que este lunes recibe en Son Moix al Real Madrid (21.00 horas), asegura que la mala racha del conjunto balear no ha afectado en nada al trabajo diario y que ve a su equipo preparado para derrotar al líder tal y como lo hizo hace dos temporadas. «¿Por qué no lo podemos hacerlo?», reflexiona el técnico.

El técnico bermellón no se siente ni se ha sentido cuestionado. «Lo digo de verdad, estamos más acostumbrados a todo este jaleo que los que planteáis estas situaciones», afirma. «Es normal. Si pierdes, te critican. Y si ganas, te elogian. Verdad que no ha sido una semana muy diferente a cualquier otra. Estoy preocupado por el equipo, eso sí, pero no por mí», apunta.

«Los entrenadores están un tiempo en un sitio. Pueden estar dos meses, un año y siete meses como llevo yo o estar todos los años que me quedan de contrato», insiste Luis García Plaza. «Cuando acabe, acaba. Y eso no depende mí, así que no pierdo ni un segundo. Os creéis que nos afecta más de lo que pensáis y alimentáis el debate, que es lógico. Pero no hay ninguna situación rara, es fútbol. Es trabajar y preparar el siguiente partido. Yo quiero estar aquí el año y medio que me queda pero si se acaba, se acaba. Lo importante es el equipo. Estoy con ganas de que llegue el partido y trabajando a tope. Si me vieras entrenar verías que tengo la misma actitud de siempre. Cuando ganamos estoy más contento, es normal, porque somos personas, no robots, pero lo llevo con naturalidad y normalidad. Las preguntas esas no las tengo que responder yo. De hecho, con el club hemos hablado incluso de la pretemporada del año que viene. Con total naturalidad y normalidad. Mi intención es estar aquí, como mínimo, el año y medio que me queda de contrato», se reafirma.

LGP destaca que siente «la misma confianza de siempre» en el Mallorca y en sus futbolistas. «Ya hemos pasado por una racha de cuatro derrotas y el equipo logró revertirla con dos victorias y tengo esa mentalidad desde que cogí el equipo. El año pasado me exigían estar entre los cuatro primeros y este año sabemos que nuestro puesto está entre los seis o siete últimos. Hemos pasado por rachas mejores y peores. Nos ha faltado algún empate que nos permita estar en una situación más tranquila, pero esto se va a decidir al final. Llega un rival muy difícil, pero este equipo ha demostrado que no es cuestión de dinámicas. En la otra racha de cuatro partidos perdidos estábamos mucho peor. De estos cuatro últimos solo hemos estado mal el día de la Real Sociedad», sostiene el madrileño.

El entrenador del Mallorca señala a su vez a «la ley de las áreas». «Llevamos unos partidos, quitando el de la Real Sociedad, donde todo se decide ahí y eso marca la diferencia. Es ahí dónde hay que mejorar, siendo más contundentes en defensa y más agresivos en ataque», argumenta. «Este lunes tenemos un rival jodido, pero se puede ganar. Yo le he ganado y el Mallorca, también. Hay que trabajarlo y pelear el partido al máximo», defiende. «Si nos metemos atrás no será porque queramos y tendremos que saber defendernos. Pase lo que pase».

Luis García va a tener a todos sus futbolistas disponibles, a excepción del sancionado Manolo Reina (Leo Román acompañará a Sergio Rico en la convocatoria) y los lesionados Dominik Greif y Galarreta, y podría incluir ya en la lista al francés Clément Grenier, aunque admite que quizás es un poco pronto para contar con él. A su vez, confiesa que está «abierto» a cambios en todas las posiciones del campo, pero no cree que el agujero en defensa sea un «tema de porteros» y considera que el Mallorca ha tenido »algo de mala fortuna en eso». Al mismo tiempo, defiende la actitud y el trabajo de Dani Rodríguez, lejos de su nivel últimamente. «Está haciendo un esfuerzo tremendo en una posición que no es la suya y quiero agradecérselo públicamente».

Sobre las posible rotaciones que puede hacer el Madrid, Luis García entiende que no tendrían influencia en el duelo porque «los que salgan serán igual de buenos que los que no jueguen». «Les he dicho a los futbolistas que cada partido es una oportunidad. Estamos en nuestra lucha y vamos a pelear hasta el final».