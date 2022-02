Luis García Plaza, entrenador del Real Mallorca, calificó de «injusta» la derrota ante el Valencia y aseguró que «no merecimos perder». El técnico se mostró contrariado por le trato diferente que recibe él por parte de los árbitros en relación a otros entrenadores. Entiende que por nada le expulsan mientras que a otros como por ejemplo Xavi o Simeone les consiente mucho más. «Otros hacen más que yo y no les expulsan. Estoy hundido», declaró.

El técnico se mostró satisfecho por el juego desplegado por su equipo, si bien reconoció que la falta de gol fue determinante. «El fútbol se juega en el medio, pero se decide en las áreas», recordó.

«No hemos merecido perder, y en mi opinión el resultado es injusto. Ellos plantean ese tipo de partidos, se han puesto por delante en un auténtico golazo y eso nos ha dolido. Les hemos generado situaciones de gol para ganar o al menos no perder», subrayó el entrenador del Mallorca. «El equipo ha sabido buscar los huecos en una defensa de cinco, algo que habíamos trabajado durante la semana», apuntó LGP. «Llevamos dos partidos en el que las derrotas han sido completamente injustas, pero lo que cuenta son los goles», declaró el técnico.

«Por juego y sensaciones hemos sido mejores que el Valencia, pero si no marcas, pierdes. Un gol nos hubiera dado mucho ánimo y confianza. El primer gol te hace daño, el equipo se ha rehecho y lo que ha sucedido es que no hemos metido las oportunidades. Tenemos que levantarnos y pensar en el partido del próximo miércoles ante la Real Sociedad, que es otro buen equipo», declaró Luis García.

«Ha faltado acertar al final. Tienes que ver la portería clara cuando llegas ahí, definir los tiros, los centros. Y cuando no tienes ese día de inspiración pues no la metes y es así. Es una sensación muy extraña la de perder este partido, pero en esta línea el equipo está bien. No nos generan tantas situaciones, pero nos meten algunos golazos. Esta es la línea y hay que seguir. Tener más inspiración en el tiro, en el último pase, en el último centro», reflexionó el entrenador del Mallorca.

Respecto a la tarjeta roja que vio en la recta final al pedir una amarilla para un jugador del Valencia, el entrenador expuso su desesperación. «Llevo dos expulsiones en la Liga, una por decir que no nos pitan ni una y otra por pedir tarjeta. Me es difícil asimilar esto. Veo otros entrenadores que hacen mucho más que yo y estoy hundido. No entiendo, no me lo merezco. Llevo dos expulsiones que no me merezco porque hago mucho menos que otros. Puede venir y echarme una amarilla, pero no me merezco la roja, no es normal lo que me ha hecho. Pido disculpas si por hacer este gesto (pedir una tarjeta para un rival) pero he visto hasta Xavi decir qué vergüenza y a Cholo hacer otros gestos, pero no me dejan moverme. Estoy dos partidos sin el equipo y esto es lo que más me duele de todo», comentó el entrenador del Mallorca.

El técnico insistió que, en lo deportivo, sellar la permanencia será «muy difícil». «Va a ser un sufrimiento hasta el último momento, Tenemos una distancia con el descenso, puede ser menos hoy o mayor el miércoles, estoy muy mentalizado para sufrir hasta el final», concluyó el técnico del Mallorca al término del choque ante el Valencia.