El club dispara el gasto en personal no deportivo

Históricamente el club ha destinado muchos recursos al personal no deportivo, como institución que va creciendo día a día y más en Primera División. El curso pasado, concretamente la temporada 2020/2021 el Mallorca destinó a personal no deportivo un total de 4.613.832 millones, una cifra que aumenta en comparación a la de la temporada 2019/2020 y que asciendía a 3.603.423 euros. En este concepto, el club destinó en salarios a personal no deportivo 3,8 millones, cifra que rebasa la de la temporada 2019/2020 que era de 2,9 millones.

Cabe destacar que el el personal no deportivo se distinguen varias categorías: Personal no deportivo técnico, director deportivo, secretario técnico, médico, delegado, fisioterapeutas y utilleros, así como el resto de personal ligado al club mediante contrato laboral incluyendo directivos, personal de administración, tienda, seguridad y accesos, marketing, comunicación, mantenimiento y limpieza. Uno de los grandes capítulos de gastos en un club de fútbol son las primas por objetivos. En este sentido, el Mallorca tuvo que pagar una importante, pero seguramente lo hizo con gusto. Abonó casi 4 millones a la plantilla por consumar el ascenso a la máxima categoría, concretamente 3.929.310 euros. Un buen botín que sin duda pagó con gusto la entidad rojilla. Otro de los gastos de toda entidad está centrada en las comisiones que deben pagar a agentes e intermediarios. La cuentas del Mallorca en este aspecto indican que se gastaron 3.349.502 millones en honorarios de agencia e intermediación. También se estipula que se pagaron a otros clubes en concepto de varias operaciones 4.224.000 euros.