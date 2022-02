El Real Mallorca se despide de la Copa del Rey tras caer por la mínima en Vallecas ante el Rayo. El gol de penalti anotado por Trejo en el minuto 43 tras un derribo claro de Russo a Álvaro fue suficiente para que el conjunto madrileño se metiera en semifinales. Fue un encuentro si brillo por parte de los mallorquinistas, que hicieron muy poco para poder llevarse el partido y superar los cuartos de final.

El equipo bermellón compareció con Sergio Rico en la portería y con dos puntas sobre el terreno de juego, concretamente Luis García situó a Muriqi y Ángel, además de Gio por la derecha situándolo por delante de Maffeo. Los tres recién llegados en este mercado de invierno debutaron sobre el césped de Vallecas y sobre ellos se centraba gran parte de la atención del encuentro. El Rayo tomó la iniciativa, pero se encontró con un Mallorca que en su línea habitual tapaba bien los espacios y por momentos atacaba con acierto la defensa rival, por lo que incomodaba mucho la salida de balón.

Un tratado de intenciones que planteaba una función de ida y vuelta. Muriqi era el más activo. Subía y bajaba. Trataba de rematar y de asistir al compañero además de acercarse al área de Sergio para desbaratar las acciones de balón parado del Rayo. Precisamente un robo de balón provocado por el kosovar propició el primer aviso de los mallorquinistas. El delantero luchó una pelota a ras de césped y sirvió hacia Kang Inn Lee. Este metió una volea a Ángel que marcó, pero en posición de fuera de juego. La acción quedó invalidada, pero al menos el primer susto lo daba el equipo rojillo.

El Rayo intentaba tener el balón, sacarlo desde atrás y apoyarse en Trejo para llevar a cabo las transiciones. Sin embargo, no gozaba de claridad en el área mallorquinista. Un balón centrado al punto de penalti y un cabezazo de Isi que salió fuera era el bagaje de los madrileños al cuarto de hora. En encuentros de este perfil el principal miedo es encajar antes de tiempo. Marcar antes del descanso no te da la clasificción, pero si recibes un gol la cosa se pone fea. El Mallorca entraba en juego a cuenta gotas por la derecha y incidía mucho en el flanco izquierdo. Precisamente los dos laterales protagonizaron una nueva oportunidad clara de gol para los de Luis García. Jaume Costa se sacó un magnífico centro desde su costado. La pelota voló al interior del área y ahí entró Maffeo con todo para rematar de cabeza. Le dio con toda la potencia que pudo, pero le faltó direccionarlo. El esférico salió fuera, pero de nuevo los rojillos habían intentado inquietar la meta de Dimitrievski.

El encuentro había superado el ecuador del primer tiempo y entró en esa fase de cierta calma tensa. No pasaba nada, pero ese escenario es siempre peligroso. Y lo fue. Un balón metido por Trejo al interior del área para la carrera de Alvaro fue interrumpido por Russo, que entró con todo y se llevó por delante al jugador del Rayo. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima. El ‘Chocota’ lanzó y no falló engañando completamente a Sergio Rico. Uno a cero en el minuto 43. Poco después llegó el descanso. El Mallorca lo tenía un poco más difícil, pero seguía vivo en el partido porque un uno a cero era un resultado excesivamente ajustado.

La segunda parte empezó con un susto de los gordos. Al poco de encontrarse de nuevo los jugadores sobre el campo Sergi Guardiola cazó de cabeza un balón al punto de penalti. Su remate fuerte y seco lo interceptó magistralmente Sergio Rico situado en el centro de la portería y demostrando que sus reflejos siguen intactos. El guardameta sostenía de nuevo a su equipo en el partido. Isi volvió a tener el segundo en un disparo desde el borde del área que salió fuera. Eran los peores minutos del Mallorca y Luis García trató de poner remedio con un triple cambio. El técnico dio entrada a Hoppe, Salva y Dani y retiró a Ángel, Galarreta y Gio.

Un disparo con intención de Kang In Lee y sobre todo un certero remate de cabeza de Muriqi aprovechando una pésima salida de puños de Dimitrievski fueron las mejores oportunidades de un Mallorca que buscaba el empate, pero le costaba llegar con brillantez al área rival. El colegiado alargó hasta ocho minutos el partido, pero más allá de un par de balones bombeados de los bermellones no pasó nada. Es más, pudo llegar el segundo del Rayo en un disparo de Nteka que estrelló el balón en el palo. Al final uno a cero y el Mallorca que queda apeado de la Copa. Ahora tiene plena libertad para centrarse en la Liga y en la permanencia.

Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Mario Suárez, Kevin Rodrigues; Isi (Bebé, m.88), Valentín, Comesaña (Unai López, m.62), Álvaro (Nteka, m.79); Trejo (Pathé Ciss, m.79); y Sergi Guardiola (Sylla, m.62).

0 - Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Giovanni González (Dani Rodríguez, m.56), Ruiz de Galarreta (Hoppe, m.56), Antonio Sánchez (Battaglia, m.75), Kang In Lee (Kubo, m.77); Ángel (Salva Sevilla, m.56) y Muriqi.

Goles: 1-0: M.43 Trejo, de penalti.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Santi Comesaña (m.28), Valentín (73), Trejo (78) y Balliú (97), del Rayo Vallecano; y a Ruiz de Galarreta (34), Antonio Sánchez (50), Russo (84) y Maffeo (90), del Mallorca.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, disputado ante unos 9.000 espectadores en el estadio de Vallecas de Madrid.