Luis García: «Estamos a tres partidos de la final»

Victoria balsámica y rehabilitarora para el Real Mallorca, de esas que devuelven la calma en una temporada de altos y bajos y de continuos cambios del estado de ánimo. Eliminar al Espanyol provocó un nuevo impulso en el positivismo general de la tropa y Luis García así lo expresó al término del encuentro. «Estamos a tres partidos de la final. Hacemos una Copa excepcional y estoy muy contento por los jugadores y por la afición. Si estamos juntos vamos a llegar donde queramos, sufriendo mucho, pero vamos a llegar», dijo. El técnico inició su comparecencia agradeciendo el apoyo recibido desde la grada. «Estoy muy contento, ha habido algo que me ha encantado que es la afición. Ha estado increíble, necesitábamos ese cariño, ese apoyo de la gente, ese aliento a los jugadores que venían de un resultado malo. Parte importante de la victoria es de la afición. Si estamos juntos conseguimos los objetivos», añadió.

El entrenador afirmó también que el equipo en Liga y en Copa está superando las expectativas creadas. «Llevamos año y medio superando objetivos. El año del ascenso no correspondía subir y este año no hemos estado en descenso y se superan todos los objetivos marcados por el club. Esta temporada todo el mundo cuenta con que el Mallorca es uno de los descendidos y está superando todos los retos. Los jugadores tendrán mi respeto y mi cariño, me lo dan todo. Es cierto que hay algunos días que no juegan bien, pero el esfuerzo y su compromiso es total», indicó. «Están debutando canteranos, sale de abajo gente y no debemos perder la perspectiva de lo que somos. Os juro por mis hijos que si logro la salvación el último día en el último partido para mí será como ganar un título. Ojalá lo hagamos antes, pero si lo hacemos el último día es ganar un título. Perdemos en ocasiones la perspectiva de lo que somos», insistió el entrenador.

«Hay que ganar, hay que hacerlo mejor cada vez, entrenar trabajar y creo que estamos cumpliendo todos los objetivos que nos marcamos e incluso este en la Copa lo hemos superado porque estamos en una ronda bastante importante», apuntó LGP.

Sobre el encuentro ante el Espanyol, el entrenador dijo: «Hemos estado mejor que ellos. Conocemos bien como juega Vicente y nos ha salido bien, teníamos que haber llegado sin ese agobio en el marcador, hemos tenido oportunidades suficientes. El Espanyol tiene el delantero titular de las selección española sin ir más lejos. En las dos áreas es donde se gana y ahí es donde tenemos que trabajar para tener acierto», apuntó.

Respecto a esta Copa y al futuro de los lesionados, el técnico se mostró optimista. «Hemos hecho los deberes, sufriendo contra equipos como la Segoviana, pero el equipo ha peleado y disputado las eliminatorias. Ahora mismo no sé ni cuándo son los cuartos, ya lo plantearemos. Ahora lo importante es vaciar la enfermería. Raíllo lo tendremos dentro de poco, Baba se lesionó con su selección, pero no es importante, Greif estará dentro de poco... y repito que voy a trabajar con estos chicos a muerte, si viene alguien bienvenido sea porque es beneficioso para cualquier equipo», dijo en relación a posibles incorporaciones.

El técnico indicó también que en el partido ante el Levante, cuando sustituyó a Abdón casi a falta de un minuto para finalizar el tiempo añadido fue porque Galarreta le pidió el cambio. «Abdón y yo nos hemos reído mucho por lo que se generó con el cambio en Valencia, nos hemos reído mucho. Si alguien le ha dado confianza a él en Primera he sido yo y Galarreta me pido el cambio en el 91 ó 92 y tiene que entrar él porque vamos perdiendo. Estoy Encantado de que haya marcado gol, de que la gente de arriba marque es algo vital y que marquen todos, él, Angel, Fer.. les necesitamos a todos», desveló el entrenador del Mallorca.