El Mallorca supera al Espanyol y se mete en cuartos de final

El Real Mallorca ya está en cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Espanyol (2-1) en el estadio de Son Moix. Take Kubo avanzó a los rojillos en la primera parte, Abdón anotó el segundo en un remate de corner y Puado le metió emoción al marcador a los 61 minutos con el tanto del equipo visitante. La emoción estuvo presente en todo momento, sobre todo en la recta final debido a lo ajustado del marcador. Sin embargo, el Mallorca exhibió durante muchos minutos su mejor versión y dio sensación de seguridad en todo momento y supo gestionar tanto el partido como el marcador. El conjunto rojillo avanza en el torneo del KO y se planta con toda justicia en una ronda ya muy avanzada de la Copa, nada más y nada menos que los cuartos de final donde no estaba desde la temporada 2011/2012.

En la primera parte Mallorca y Espanyol exhibieron un guion claro donde ambos no se guardaban absolutamente nada e iban a por el partido. Faltaba la precisión en ambos conjuntos, pero el tratado de intenciones inicial era el de buscar la portería rival. El Espanyol lo hizo con algo más de peligro, al menos exigió a Leo Román al poco de empezar. Fue en un disparo de Aleix Vidal desde la frontal, que se encontró con un colocado portero del Mallorca. La réplica fue una jugada combinada del Mallorca que acabó siendo invalidada por un fuera de juego inexistente. Ni el árbitro, ni el asistente, ni el VAR estuvieron acertados. Raúl de Tomás buscó también el gol en un tiro de larga distancia que se fue poco a poco envenenando. La pelota se marchó por encima del larguero.

El choque seguía con un guion de ida y vuelta donde no había tiempo para aburrirse, aunque seguía faltando acierto y claridad cuando ambos conjuntos merodeaban el área rival. Pero cuando esto ocurre suelen suceder cosas y a los 28 minutos Amath, en su intención de encarar portería, es es entrado en falta por Sergio Gómez. La pelota quedó situada cerca de la frontal, un tanto escorada a la banda derecha según atacaba el Mallorca. Ahí armó la pierna Take Kubo para ofrecer detalles de su talento y dirigió la pelota por encima de la barrera y al palo donde no pudo llegar Diego López. Uno a cero y eliminatoria encarrilada. Sin más novedades se llegó al final el primer tiempo.

Nada más arrancar el segundo tiempo Melendo, que había sustituido a un inoperante Dimata, robó un balón y lanzó una contra en la que cruzó todo el campo y sirvió a Raúl de Tomás para que desde la frontal del área lanzara un disparo peligrosísimo que salió muy cerca del poste derecho de Leo Román. Era un primer aviso. El Mallorca poco a poco volvió a conectar con el partido y dio un nuevo paso adelante buscando el área rival en busca del segundo gol. Lo consiguió en un lanzamiento de esquina de Salva Sevilla rematado a la red por Abdón Prats, que se alzó lo justo entre cuatro jugadores del Espanyol. El dos a cero allanaba el camino, pero no solucionaba la eliminatoria.

El equipo catalán, espoleado por el dos a cero, avanzó líneas y al poco de encajar consiguió recortar distancias. Fue en un disparo de falta que recibió Puado, controló en el interiór del área con una pierna y su disparo cruzado con la otra batió a Leo Román. Cinco minutos necesitó el VAR para dictaminar si era o no gol lega. Lo fue. Dos a uno y eliminatoria otra vez abierta. Las quejas del Mallorca radicaban en que el balón se lanzó poco antes del pitar el colegiado y además el asistente había levantado la bandera. Todo en general fue caótico, como caótico es la utilización del VAR.

El patido poco a poco se fue volviendo eléctrico y Luis García refrescó piernas con la entrada de Antonio Sánchez, Hoppe y Kang In Lee. Este último al poco de acceder al césped lo intentó en un disparo que se marchó por encima del larguero. Faltaban cinco minutos más el alargue y lo ajustado del marador le daba emoción al choque copero. Al final el susto final fue terrible con una última acción en el interior del área en la oportunidad de la desesperación del rival, que fue abortada por Leo Román. El Mallorca sigue vivo en la Copa. Ya está en cuartos de final.

FICHA TÉCNICA

REAL MALLORCA: Leo Román, J.Costa, Valjent, Russo, Oliván, Salva Sevilla (Battaglia, min.71), Galarreta (Sedlar, min.93), Take Kubo (Kang In Lee,min.81), Amath (A.Sánchez, min.81), Dani García y Abdón (Hoppe, min.81).

ESPANYOL: Diego López, Oscar Gil (Morlanes, min.67), Cabrera, S.Gómez, Pedrosa, K.Bare (Loren, min.67), Sergi Darder, Puado (Wu Lei, min.90), Aleix Vidal, Dimata (Melendo, min.45) y Raúl de Tomás.

ÁRBITRO: Jaime Latre (Comité aragonés). Amarillas para Jaume Costa, Galarreta, Battaglia, Aleix Vidal y S.Gómez. Expulsó a Pedrosa en el minuto 96.

GOLES:

1-0, min.32, Take Kubo.

2-0, min.59, Abdón Prats.

2-1, min.61, Puado.