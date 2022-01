Luis García Plaza, sobre el Espanyol «Será un partido bonito»

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, pronosticó un partido «bonito» este sábado en los octavos de final de la Copa del Rey en Son Moix ante el Espanyol, «un equipo con dinamita arriba, que está bien trabajado por Vicente (Moreno) y que sabe a lo que juega». «Tendremos que competir al máximo para poder pasar. Nosotros siempre nos hemos tomado la Copa con mucho interés y ojalá ante el Espanyol seamos capaces de sacar la eliminatoria adelante. Si pasamos, genial, pero si no es así, fenomenal también», señaló García Plaza en rueda de prensa. El técnico mallorquinista avanzó que su equipo afrontará el choque con las bajas de seis jugadores, «dos de ellos por COVID-19», aclaró sin dar nombres. También confirmó que la baja por lesión del lateral derecho Pablo Maffeo le obligará a improvisar en esa demarcación.

«Tengo varias opciones, entre ellas, situar allí a Jaume Costa (que es lateral izquierdo) o a Antonio (Sánchez). Lo hemos preparado esta semana, pero no diré nada más», indicó. Sobre su colega Vicente Moreno, extécnico del Mallorca, García Plaza negó que entre ambos exista «una rivalidad». «Que le dé la mano depende de él. Me la dio cuando ganó (la temporada pasada en Segunda) y no lo hizo al perder (en LaLiga). No somos amigos, pero no nos llevamos mal. Le suelo dar la mano a todos los entrenadores rivales, aunque el Cholo (Simeone) no la da. La pasada jornada en Valencia (tras la derrota del Mallorca) esperé un minuto para saludar al entrenador del Levante (Alessio Lisci)», remarcó. García Plaza, asimismo, rehusó pronunciarse sobre los nombres de varios futbolistas que podrían reforzar a su equipo en el mercado de invierno tras las salidas de Lago Junior, Aleix Febas y Joan Sastre. «Todos los equipos necesitan reforzarse, pero yo insisto en que con esta plantilla seremos capaces de cumplir el objetivo de la permanencia. Estoy convencidísimo de que en mayo estaremos en Primera, eso sí, y como no puede ser de otra manera, sufriendo mucho», manifestó el técnico del conjunto bermellón