Real Mallorca: test de altura en Ipurua

El Mallorca busca ahogar en la Copa los malos tragos que está saboreando en la Liga durante esta última fase de la temporada. Este miércoles se mide al Eibar en Ipurua y en juego nada más y nada menos que el pase a los octavos de final. El equipo rojillo afronta el choque con las ausencias del portero Greif, Kubo, Hoppe, Baba, Raíllo y Kang In. El surcoreano ha sido el último en apuntarse al carro de las ausencias aunque no se sabe bien si es por decisión técnica, lesión o coronavirus. Sin embargo, vistas las prestaciones en el útimo partido tanto por su parte como por la de Baba, no son tampoco bajas que puedan servir de excusa para no competir al máximo y luchar por superar estos dieciseisavos.

Se lleva al resto de disponibles García Plaza con la intención de plantar cara a un Eibar que por el momento es de lo mejorcito de Segunda División. La lucha del equipo vasco es el ascenso y la del Mallorca la permanencia por lo tanto ni uno ni otro tienen mayores aspiraciones en al Copa que llegar lo más lejos posible sin que eso supona añadir daños colaterales en la Liga. Garitano tendrá que introducir a jugadores no habituales, dado que hay seis miembros de la plantilla convalecientes de covid-19 y otros dos positivos dados a conocer ayer mismo. Por ejemplo Cantero, Aketxe, Corpas y Sergio Álvarez no estuvieron convocados el pasado viernes en el partido liguero contra la Real Sociedad B. A ello se suman otros como Franchu, Venancio, o Sielva, que tienen lesiones de larga duración, que les van a mantener alejados de los campos de juego todavía algo de tiempo. No es de extrañar por lo tanto que Garitano vuelva a dar cabida mañana a jugadores del filial, el CD. Vitoria para completar la convocatoria y dé entrada en el terreno de juego a miembros de su plantilla menos habituales. Luis García también completa la convocatoria con hasta cinco jugadores del filial; Leo Román, Ferrán Quetglas, Josep Gayà, Javi Llabrés y Thomas Giaquinto. Las espadas están en todo lo alto. Ipurua dictará sentencia.