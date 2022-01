El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, ha manifestado en la previa del encuentro contra el Eibar correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que «la copa hay que jugarla, no molesta, es una competición bonita y jugarán los menos habituales o los que menos minutos tienen. En algunas posiciones vamos justos de gente, eso es así. Hablaremos del Levante a partir del jueves. Hay que intentar pasar la eliminatoria y estamos con ganas de seguir y hacer un buen partido», manifestó el entrenador del Mallorca.

Sobre Take Kubo afirmó que «no va a llegar al partido de Copa. Hay alguna baja más que no puedo comunicar, como siempre, porque no puedo hacerlo y cuando veáis la convocatoria lo sabréis». En relación a esta afirmación se extrae que hay nuevos casos de COVID en el equipo, aunque el club niega durante estas semanas apostar por el silencio y por lo tanto hay que esperar a la lista final para deducir qué puede suceder.

Respecto al rival de este miércoles, el técnico fue claro: «El Eibar es uno de los principales candidatos a ascender, que está hecho para jugar en Primera y no dudo que van a lograr el ascenso. Va a ser una prueba importante. Hay que intentar llegar al máximo, vamos a ir a competir el partido teniendo en cuenta que tanto centrales como medios centros no tenemos muchos y otros llegan muy justitos y nada más. Hay que tener muchas ganas de pasar y de competir y volver a ser el equipo que muestra ilusión y ganas», dijo LGP.

«Vamos a Eibar con todas las de la ley, -prosiguió- ellos allí aprietan mucho y cuando veáis la alineación es un equipo importante, con buenos jugadores, con alternativas, y nos van a hacer jugar un partido de primer nivel y nuestra seña de identidad tiene que estar en cualquier campo y cualquier situación», insistió.

Las bajas y las dudas van a condicionar el once. Así lo explicó el entrenador. «Lo ideal es hacer rotar a jugadores, pero sabíamos que íbamos a andar justos de efectivos sobre todo en el centro del campo, pero diga lo que diga, es lo mismo, da lo mismo lo que explique porque había gente el otro día que casi no pudieron entrenar como Galarreta y Salva. Nos está pasando algo en la sociedad que es muy complicado y nos afecta a todos (el COVID) y son situaciones que no tienes controladas como entrenador. Hoy hemos vuelto a tener problemas con este tema y esto nos condiciona la alineación y da igual, aunque las expliques da lo mismo», subrayó Luis García.

El entrenador insistió en que con este equipo actual se puede conseguir la portería. «Todos los equipos tienden a reforzarse, pero tengo una sensación de que con los que estamos aquí somos capaces de lograr la permanencia, si viene alguien, encantado, para reforzar y para mejorar, no solo nosotros, cualquier equipo lo busca. Hasta ahora lo están demostrando y este grupo de jugadores que dirijo tienen todo mi respeto y mi cariño. Este año, siendo uno de los presupuestos más bajos de la Liga nunca ha estado en descenso y se merecen respeto y cariño y que les apretemos cuando hagan mal las cosas. Nos han dado tanto en año y medio y si viene alguien, genial. Baba ahora lo hemos perdido y espero que Galarreta y Salva vayan tomando más entrenos y participando, el fin de semana no jugó Salva porque no entrenó», insistió el técnico. «No entiendo por qué después de dar explicaciones de los motivos por los que no juegan algunos jugadores no se rectifica. Doy explicaciones y si tomo decisiones podéis estar o no de acuerdo, pero explico lo que hago. Salva y Galarreta no podían jugar (ante el Barcelona), no entrenaron. Tuve miedo de sacar a Galarreta, de que se lesionara y se rompiera por un mes», incidió el entrenador respecto al partido del partido ante Barcelona. El Mallorca viaja este martes hacia Eibar donde jugará mañana la Copa.