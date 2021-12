Cuatro positivos en la plantilla del Mallorca y otros tres en el cuerpo técnico

El Real Mallorca ha anunciado este martes que tras las pruebas PCR realizadas durante la jornada del lunes después de las vacaciones navideñas se han detectado cuatro positivos entre la plantilla del primer equipo y tres entre los miembros del cuerpo técnico. Según explica a través de un escueto comunicado el club balear, todos ellos se encuentran bien, aislados en sus domicilios y siguiendo las indicaciones médicas de las autoridades sanitarias.

El conjunto bermellón tampoco ha podido esquivar la ola de contagios por COVID que azota estos días a los clubes de LaLiga, al mundo del deporte y a la sociedad, en general. Y aunque por el momento el club no ha facilitado los nombres de los contagiados amparándose en la Ley de Protección de Datos, lo cierto es que esas bajas, unidas a las que arrastraba el equipo antes del parón, van a condicionar los planes de Luis García Plaza y a dificultar un poco más el puzzle que deberá componer el técnico para construir un once de garantías. En cualquier caso, no se trata de un problema exclusivo de los baleares. Su próximo rival, el FC Barcelona, también ha anunciado hasta el momento tres positivos en la plantilla (Dani Alves, Lenglet y Jordi Alba), cuyas ausencias se unen a la extensa ristra de descartados que cargaba a la espalda su entrenador, Xavi Hernández.

La plantilla del Mallorca, que jugó por última vez el pasado 19 de diciembre en Granada, ponía este martes el punto final a sus vacaciones veraniega y regresaba a los entrenamientos en Son Bibiloni, donde volverá a ejercitarse por la tarde, para empezar a preparar el duelo contra el Barcelona y una segunda parte de la temporada en la que está en juego la permanencia.