El Mallorca resuelve el trámite ante el Llanera con una goleada

El Real Mallorca entrará este viernes en el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey tras resolver el trámite ante el Llanera (0-6). El equipo asturiano resistió durante el primer tiempo, pero tras el descanso la calidad individual de los bermellones se impuso. Sedlar en dos ocasiones, Mboula, Gayà, Llabrés y Ángel anotaron los seis goles del equipo rojillo. Victoria como era de esperar y a por otra ronda.

Luis García se decidió finalmente por un centro de la zaga con Sedlar y Gayà y por situar en los laterales a Antonio Sánchez y Oliván. Dio minutos también de arranque para Mboula, Battaglia, Febas, Take, Niño y Abdón y salvo algunos fogonazos del Llanera, el equipo rojillo no tuvo excesivos problemas.

El el primer tiempo el Mallorca hizo méritos suficientes para avanzarse en el marcador gracias a varios remates de Abdón, otro de Mboula y uno más de Niño. Faltó la definición, pero el equipo rojillo era mejor que el rival. Era cuestión de tiempo. El Mallorca se había adaptado bien al terreno de juego y futbolísticamente se motraba mucho más entero y maduro que el rival.

En el arranque del segundo tiempo el equipo bermellón salió dispuesto a resolver el partido por la vía rápida y así lo hizo. Oliván dejó su puesto a Jaume Costa y el conjunto rojillo siguió mandando e inclinando el campo a su favor. Faltaba marcar, pero era cuestión de tiempo. Y no hubo que esperar mucho. A los 49 minutos un saque de falta de Take Kubo era rematado por Sedlar de forma limpia. En Primera no suele haber este tipo de facilidades ya que el serbio se levantó libre de marca, direccionó la cabeza y marcó a placer.

El cero a uno dejó muy tocado al rival, cuyo ejercicio de resistencia de desvanecía por momentos. Mboula, que durante el partivo fue protagonista de varias acciones sin resolver, en el minuto 54 sí lo hizo. El atacante finalizó con un disparo desde la frontal una jugada combinada de su equipo. Cero a dos y partido cerrado.

A partir de ahí todo lo que sucedió fue de cara la galería para cumplimetar el tiempo. El Mallorca ni sufría ni veía peligrar el marcador. A los 61, de nuevo en un saque de esquina servido por Take fue rematado otra vez por Sedlar a gol. El cero a tres dejó todavía más sentenciado el partido.

Fue una noche plácida de Copa cuyo marcador se amplió a los 73 minutos gracias a otro saque de esquina. Kang In sirvió el lanzamiento al corazón del área pequeña y ahí Gayà remató otra vez a placer. El Llanera tiene un terrible problema en las jugadas a balón parado y el Mallorca lo supo aprovechar. Llabrés, que entró al terreno de juego al minuto 78, marcó el quinto. La historia solo la escribió el Mallorca, que no tuvo rival sobre el campo del Langreo.Angel, que fue otro de los que entró en los últimos minutos, marcó el sexto y cerró el encuentro.

A partir de ahora el Mallorca se centra en el encuentro contra el Granada correspondiente al último encuentro de Liga de este año 2021. El reto es irse de vacaciones con una nueva victoria.

Ficha técnica:

0 - UD Llanera: Pablo Díez; Crespo (Guille Vaamonde, m. 67) Espinar (Saha, m. 70), Arango, Arguelles, Guille Thompson; Matías Fernández (Celes, m. 60), Martín (Pape, m. 60), Viti González, Javi Sánchez (Omar Sampedro, m. 60); Junior Romaric.

6 - RCD Mallorca: Leo Román; Antonio Sánchez, Josep Gayá, Sedlar, Brian Oliván (Jaume Costa, m.46); Battaglia (Salva Sevilla, m. 75), Kubo (Kang-in Lee, m. 67), Febas; Mboula, Fer Niño (Llabrés, m. 67) y Abdón Prats (Ángel Rodríguez, m. 75).

Goles: 0-1, M. 50: Sedlar. 0-2, M. 55: Mboula. 0-3, M. 62: Sedlar. 0-4, M. 74: Gayá. 0-5, M. 78: Llabrés. 0-6, M. 87: Ángel Rodríguez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Colegio vasco) amonestó al local Matías Fernández (29') y al visitante Fer Niño (33')

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda eliminatoria de Copa del Rey, celebrado en el Nuevo Ganzábal (Langreo, Asturias) ante 1.000 espectadores