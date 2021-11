Luis García Plaza: «Vamos a Segovia sin excusas»

Luis García Plaza tiene ganas de Copa. El entrenador del Real Mallorca, que se enfrenta este miércoles a la Gimnástica Segoviana en el primer cruce de la competición, recuerda que su equipo debe dar el máximo en su estreno en un torneo que afronta con todo. «Pase lo que pase quiero un equipo que vaya al cien por cien, no quiero excusas. Estamos obligados a hacer un partido serio y si no, lo tiraremos todo por la borda», afirma el madrileño. La plantilla bermellona viaja este mismo martes y tras la eliminatoria se quedará concentrada en Madrid de cara al partido del próximo sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

«Para ellos es el partido del año y lo afrontarán con ilusión y muchas ganas. Se ven capacitados para ganarnos y nosotros no podemos relajarnos porque en caso contrario nos llevaremos una hostia», destacaba el entrenador del Mallorca desde la sala de prensa del estadio de Son Moix, donde su equipo terminaba de preparar el compromiso copero antes de su desplazamiento. «Jugarán gente que normalmente no lo hace y quiero que todos salgan muy concentrados; la Copa del Rey es una competición preciosa que no hay que descartar nunca y con el nuevo formato ha recuperado toda su esencia. Jugará gente que no juega, pero no para reivindicarse, sino para que el equipo pase», aseguraba tajante.

Sobre la Gimnástica Segoviana, de Segunda RFEF, Luis García Plaza destacaba que «presiona arriba, juega con las líneas muy juntas y propone un fútbol que es atractivo si el campo está en buenas condiciones».