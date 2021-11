DIRECTO | Real Mallorca - GETAFE

El Real Mallorca quiere reencontrarse este sábado con su mejor versión. El conjunto que dirige Luis García Plaza, que suma ya seis jornadas sin ganar y una única victoria en once encuentros, recibe en el estadio de Son Moix a un Getafe en plena recuperación. Los baleares no pueden contar con los lesionados Antonio Raíllo, Lago Junior, Matthew Hoppe, Salva Sevilla y Dominik Greiff, a las que sumó este viernes la de Amath Ndiaye, con una infección en un dedo. Eso sí, recuperan a Iddrisu Baba y tendrán la bala de Take Kubo en el banquillo.

El Getafe, que en sus cuatro últimas visitas a Palma ha sumado tres victorias y un empate, llega después de golear al Cádiz y confirmar su mejoría en el Coliseum. En cualquier caso, los de Quique Sánchez Flores son uno de los cinco equipos que todavía no ha firmado ninguna victoria a domicilio. El partido entre Mallorca y Getafe empieza a las 18.30 horas y desde una hora antes, aproximadamente, podrá conocer aquí todos los detalles del encuentro y seguir su minuto a minuto.