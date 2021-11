Luis García: «Es el peor partido en año y medio, el nivel ha sido bajísimo»

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, lamentó la derrota frente al Rayo, aseguró que es el «peor partido en año y medio» que lleva al frente del club y subrayó que el «nivel fue bajísimo». El Rayo Vallecano goleó (3-1) al Mallorca con tantos de Sergi Guardiola, Álvaro García y el argentino Oscar Trejo y prolongó la mala racha del equipo balear, que suma seis partidos sin ganar.

«Es el peor partido en año y medio. Al fútbol se juega con balón y sin balón y hoy el Rayo no ha hecho nada para ganarnos. Hemos estado a un nivel bajísimo sin balón. Tenemos que saber que el Mallorca puede perder en cualquier campo, pero es la primera vez que el equipo no está como yo quiero», dijo Luis García, en conferencia de prensa. «En la primera parte tenemos que salir con mucho más. No podemos meter cuatro goles para ganar fuera de casa. Tenemos que intentar que el rival haga mucho más para marcar y mejorar mucho la faceta de ser más fuerte y más intenso sin balón. Es la primera vez que nos pasa, en ese aspecto, aunque luego estés más o menos acertado», confesó.

«Este grupo nos ha dado millones de alegrías y hoy es un día malo y ya está. Nos han ganado todos los duelos, las disputas de balón y han hecho faltas donde tienen que hacerlas. Nosotros ninguna. Hoy no hemos salido enchufados y hemos perdido. El equipo ha hecho un partido muy malo y lo que tienen que hacer los jugadores es volver a hacerlo bueno. No es actitud, es mentalidad, es trabajo, porque este grupo es muy bueno», comentó. Por último, Luis García Plaza habló sobre el Rayo, que tiene 23 puntos en 14 jornadas y tiene el mismo objetivo de la salvación que ellos.

«Con esta puntuación va por encima de salvarse pero esto es muy largo y puedes tener una dinámica larga. Para salvarse va por un camino increíble. Está haciendo una gran temporada, sobre todo en casa, y lo ha vuelto a demostrar», finalizó.