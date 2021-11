Sarver: «Mi deseo es disipar todas las mentiras que se dicen sobre mí y los Suns»

El propietario de los Suns, Robert Sarver, ha manifestado al diario The Republic, que su deseo en estos momentos es «llegar al fondo de esto ahora mismo y disipar todas estas mentiras que se están diciendo sobre mí y los Suns», dijo el empresario respecto a las acusaciones de racista que se vierten sobre él. «Pero tengo entendido que la investigación llevará tiempo. Confío en que todo se aclare», indicó Sarver.

Este periódico, The Republic, ha llevado a cabo varias entrevistas con exempleados de los Suns, que salen en defensa del que fue su jefe. En este sentido Lon Babby, quien fue presidente de operaciones de baloncesto del equipo de 2010 a 2015 y asesor principal, dijo: «Lo que se ha dicho no refleja mi experiencia con los Suns cuando estuve allí. Si hubiera visto algo remotamente como esto el tiempo que estuve no me habría quedado».

Babby admitió que Sarver es «a veces un desafío para el trabajo, pero reiteró que nunca vio al dueño del equipo mostrar actos de racismo o tratar a las mujeres de ninguna manera «que pudiera elevarse al nivel de misógino» o acoso sexual.

Este próximo martes los abogados de la NBA iniciarán la investigación y los resultados se esperan con expectación. Otro de los que ha hablado con el periódico Republic fue Jared Dudley, entrenador asistente de los Dallas Mavericks y que estuvo dos temporadas en los Suns. «Definitivamente me sorprendió escuchar eso porque esa no es la persona que conozco». Otro exjugador, P.J. Tucker, dijo que nunca escuchó a Sarver pronunciar la palabra «negrata».

El exentrenador de los Suns, Alvin Gentry, asegura que «después de estar ahí casi nueve años, creo que me sentí bastante bien. El nunca exhibió eso de lo que se habla a mi alrededor». Por su parte Rex Chapman, quien jugó cuatro temporadas en los Suns (1996 a 2000) dijo que «no voy a llamar mentiroso a nadie. No estoy disminuyendo el dolor de nadie. Apoyo totalmente llegar al fondo de esto y realizar una investigación. Solo digo, hablando desde mi experiencia personal, que nunca he presenciado nada que me lleve a creer que cualquier cosa que haya hecho fue maliciosa».

Jared Dudley añadió por otra parte lo siguiente: «Si él estaba siendo racista y dijo cosas racistas sobre jugadores o entrenadores u operaciones de baloncesto y dijo eso, debe corregirse. Siento que la NBA va a ser tan minuciosa que vamos a entender exactamente lo que se dijo y cómo se dijo», apuntó.

P.J. Tucker estaba en el equipo de los Suns el curso 2016/2017 entrendo por Watson, quien le dijo a ESPN que Sarve usó la palabra 'negrata' a un jugador de color. Tucker señaló al respecto: «He estado mucho tiempo con Robert y nunca le he escuchado utilizar ese lenguaje».

John Shumate, exjugador de los Suns y entrenador asistente que ahora es embajador de la organización, y su esposa, Mary, conocen a la familia Sarver desde hace años y pasan un tiempo considerable en su casa. «Simplemente me deja boquiabierto porque lo que estoy leyendo y estas cosas de las que estoy escuchando, nunca había visto algo así con el Sr. Sarver», dijo a The Republic. La historia de ESPN informó que varias empleadas dejaron la organización después de que les hicieran comentarios «inapropiados» y una mujer contempló el suicidio. Tucker dijo que él nunca vio personalmente a Sarver actuar de manera misógina. «Si lo hiciera, sería el primero en ponerme de pie y decir, 'Oye, estás haciendo algo que no está bien'», dijo Tucker. George Dean, presidente y director ejecutivo de Greater Phoenix Urban League, tiene sospechas respecto a este caso. «Alguien en algún lugar está tratando de hacer algo de la nada», dijo.