El Real Mallorca ha recurrido la expulsión de su entrenador, Luis García Plaza, durante el partido del pasado domingo en el Nuevo Mirandilla de Cádiz. Como prueba, el club balear ha aportado un vídeo mediante el que pretende demostrar que el técnico no se dirige en ningún momento al asistente y que, por la tanto, no existe el menosprecio.

Durante la rueda de prensa tras el partido, García plaza lamentó la decisión del árbitro, porque «no le he dicho nada. He dicho en tono bajo a mi segundo: 'no nos pita una', y no ha sido en tono despectivo. Y va y me expulsa. No podré hablar...».

El Mallorca ha adjuntado a su recurso la prueba gráfica que podría confirmar que esas palabras se las dirigió a su ayudante. El entrenador juro por sus hijos que no le había dicho nada al árbitro.

García Plaza se enfrenta a una sanción de dos partidos.