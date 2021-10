El Real Mallorca se enfrenta en la jornada once del campeonato liguero al Sevilla en el estadio de Son Moix. El conjunto balear llega al encuentro tras el punto sumado en Mestalla gracias al empate a dos que consiguió frente al Valencia.

El equipo de Luis García desaprovechó una ventaja de dos goles y al final arrancó un punto ante el conjunto de Bordalás. El Sevilla por su parte llega al encuentro tras ganar por cinco goles a tres al Levante en uno de los choques más eléctricos de la temporada.

El once de Lopetegui es uno de los que está más en forma en el campeonato y medirá a un Mallorca que busca tres puntos que le mantengan en esa zona intermedia de la clasificación alejado de los puestos de descenso.

Para este partido el entrenador del Mallorca no podrá contar con Kang in Lee ni Battaglia, sancionados tras ser expulsados en Mestalla. Tampoco están a su disposición los lesionados Take Kubo y Antonio Raíllo, que este martes ha pasado por el quirófano para ser operado del tobillo.

El partido entre el Mallorca y el Sevilla se jugará este miércoles 27 de octubre a las 19:00 horas en el estadio de Son Moix. El encuentro podrá seguirse a través de la plataforma Movistar LaLiga y será dirigido por el colegiado aragonés Jaime Latre. También podrá seguir lo que ocurra en el choque de Camí dels Reis a través del minuto a minuto que lo ofrecerá como cada partido www.ultimahora.es