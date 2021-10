Luis García desvela la duda: «En Valencia jugará Reina»

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, manifestó en la previa del encuentro ante el Valencia, que el choque en Mestalla será difícil porque el conjunto rival tiene el «sello de Bordalás». También desveló la duda respecto a quien situará bajo los palos: este será Manolo Reina.

Sobre el rival dijo: «Es un equipo intenso, te hace jugar en tu campo, transmite lo que quiere al grupo y hemos ido creciendo juntos de Tercera, Segunda B hasta llegar al fútbol profesional. Van a salir al campo al límite y tendrán el apoyo de su afición. Eso nos obligará a ir a tope. Tenemos que ser nosotros mismos, adaptarnos a ello siempre con nuestro estilo. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy duro», precisó el entrenador del Mallorca.

El técnico desveló que este sábado en Mestalla el portero titular será Manolo Reina y pidió respeto para el malagueño. «Se está siendo muy duro con él. Es verdad que ha hecho partidos muy buenos y en otros ha cometido algunos errores. Pase lo que pase se merece más refuerzo por parte de todos. Va a jugar Manolo, pero en un futuro lo hará Greif y tendrá algo más de continuidad. Pero Manolo merece más cariño y se tiene que sentir respaldado», declaró LGP.

Para el entrenador el equipo vive una situación tranquila en la zona media y que para nada el hecho de haber perdido los últimos tres partidos fuera no supone tener que encender ninguna señal de alarma. «Hay que saber vivir en estas situaciones. Llevamos dos partidos jugando a un nivel muy bueno y las sensaciones son muy buenas. No tenemos ansiedad ni mucho menos y si hay oportunidad de puntuar hay que agarrarse a ella con uñas y dientes y no dejar escapar puntos», subrayó.

«Hay que dar un paso adelante en esa madurez y sumar y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió ante la Real Sociedad. Hay que ir a Valencia y hacer un buen partido», subrayó. El entrenador manifestó que Jaume Costa está recuperado y que Sedlar viajará a Valencia y ahí se decidirá si se le incluye o no en la lista de convocados. Raíllo sigue de baja por un periodo largo y Take continuará fuera por espacio de un mes como mínimo.