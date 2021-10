El OK de Luis García

La presentación del convenio entre el Real Mallorca y OKmobility refrendó que la relación entre la SAD balear y Luis García Plaza va sobre ruedas.

El entrenador, que recogió junto a sus colaboradores los nuevos vehículos del club en la sede de la compañía en el polígono de SonCastelló, corroboró que su compromiso contractual con el conjunto bermellón es hasta el próximo 30 de junio de 2023.

Mientras que el director deportivo Pablo Ortells destacó la trayectoria al alza que está trazando el equipo en su regreso a Primera División sin perder de vista que la exigencia hacia el cuerpo técnico y la plantilla es continua.

Una vinculación a largo plazo tras aterrizar el verano de 2020

Tras llegar a la Isla el verano de 2020, Luis García Plaza firmó un contrato de dos temporadas, pero la consecución del ascenso a Primera División supuso una renovación automática por una campaña. Cuestionado al respecto, el preparador madrileño se limitó a verificar que tiene «dos años más de contrato», lo que implica que su vinculación se extiende hasta el 30 de junio de 2023. La consolidación del compromiso entre las partes supone la apuesta por un trabajo a medio y largo en la parcela deportiva en la que Luis García Plaza trabaja en sintonía con Pablo Ortells. Precisamente el director deportivo de la entidad valoró el momento que atraviesa el equipo y aseguró que el Mallorca está «compitiendo bien». La línea es ascendente y hay que seguir exigiendo tanto al entrenador como los jugadores que tenemos que ser mejores», apuntó.

Pendientes de la enfermería y del estado de los internacionales

El trabajo previo a la visita a la Real Sociedad sigue mediatizado por el escalonado regreso de los jugadores que han viajado con sus selecciones y por los problemas físicos de varios jugadores importantes en los esquemas de Luis García Plaza. Las incógnitas siguen sobrevolando la situación de Antonio Raíllo, ya que el propio técnico aseguró que desconocía el período de recuperación del central, que no ha jugado desde que disfrutó de minutos en la primera jornada del campeonato. «Creo que sigue fuera y estamos esperando a que nos digan cosas. Va más lento de lo que pensábamos», comentó sobre el cordobés a la vez que reveló que está más próximo el regreso de Sedlar, al que podría tener a sus órdenes «la semana que viene». En lo que hace referencia a la llegada de los jugadores internacionales el que apenas dispondrá de margen para ejercitarse junto al resto de sus compañeros será Matthew Hoppe, ya que Estados Unidos se enfrentaba a Costa Rica esta pasada madrugada. Después de que ayer regresaran Lago Junior y Fer Niño, se espera que hoy lo haga Baba para que pueda tomar parte del entrenamiento.

A la espera de un nuevo plan para las mejoras en el estadio

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, celebró la renovación del compromiso con OK Mobility «la cual va más allá de una relación comercial por todas las cosas que nos unen». «Nos llena de orgullo ver como OK Mobility, una empresa mallorquina, está expandiéndose internacionalmente, pero sin olvidar nunca su origen. Este es el tipo de crecimiento que también perseguimos desde el club», expresó Díaz, que explicó la voluntad del club de subsanar las deficiencias que presentan multitud de asientos en las gradas de Son Moix. «Estamos trabajando para ver qué hacemos con el estadio. Cuando tengamos mejor perfilado el plan lo haremos llegar», apuntó en referencia a la reforma que se plantea en Son Moix y que lógicamente incluye mejoras en las gradas para la comodidad de los espectadores. Mejorar la experiencia en el campo es uno de los mantras de la SAD balear, que recibió multitud de críticas la pasada jornada por los retrasos y colas para acceder al recinto. «La realidad es que sólo podemos pedir disculpas. Todos tenemos que ser cada día más tecnológicos. Los carnets están ahora en los móviles como muchas otras cosas y hay que adaptarse porque el proceso quizás es un poco más lento», apuntó Díaz, que, sobre la irregular afluencia de público pese a la posibilidad de ocupar el 100% del aforo, aseguró que desde el club han diagnosticado que al menos «un 15% de los abonados no viene al estadio».