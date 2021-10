Luis García exteriorizó su alegría al final del encuentro por sumar tres puntos muy importantes porque supone irse al parón liguero con un botín que permite a los mallorquinistas sumar once puntos después de ocho jornadas. El técnico reconoció que en cada partido que el equipo suma «es un paso adelante».

«Nos ha faltado un poco de profundidad en la primera parte y la segunda ha sido nuestra, es cuando mejor estábamos, cuando pudimos hacer nuestro fútbol y encerrar al Levante. En el penalti es evidente que pueden empatar, pero el equipo ha estado en una situación buena para conseguir el triunfo. Muy contento por los chavales y por la afición. A seguir porque esto es así, muy duro», aseguró.

«Llevamos ocho partidos y el equipo ha dado la cara casi siempre. Hemos sido mejor que el Levante, pero pudimos empatar. La idea es estar cada encuentro compitiendo al máximo. Nos va a costar ser superiores a nadie, pero tenemos que ser este equipo. Hacer daño con el balón, competir y cada partido que sumemos será un paso adelante», subrayó Luis García.

«Si estamos en mitad de tabla todo el año no podemos hablar de mala dinámica. No considero un mal resultado el empate ante el Villarreal, por ejemplo, y pienso que solo hemos hecho un mal partido de verdad, fue ante el Madrid. Perdimos ante Osasuna y el equipo se levantó y trabajó y quitando el día del Madrid compitió en todos los partidos. Nos va a costar mucho y yo esta temporada terminaré con tres años más. Hay que seguir y no hay más. Llevamos ocho partidos y once puntos. Sabemos que vamos a picar piedra en cada partido», insistió.

Sobre el trabajo defensivo, el técnico se mostró satisfecho. «Cuando vas recuperando jugadores y que cada uno juegue en su puesto es importante. A Oliván hay que agradecerle mucho lo que ha hecho jugando de central. Hay que reducir las ocasiones, pero la sensación es que defensivamente hemos estado mejor. Todos hemos estado más pendientes de neutralizar cuando el rival tenía la pelota, algo que nos faltó estos últimos partidos», subrayó.

Ahora llega el parón liguero, por eso el equipo disfrutará de dos días libres. «Vamos a ver si recuperamos más gente, que es importante, observaremos cómo evolucionan los que tenemos tocados, Pablo Maffeo y Jaume Costa terminaron con problemas y todo lo que hagamos será siempre con la intención de ir acumulando trabajo. Con once puntos llegar al parón es una buena cifra y ojalá sigamos en esta línea, pero vendrán malos momentos y nos costará mucho todo». Preguntado por la actuación de Manolo Reina, el entrenador dijo: «Ha estado muy bien, la experiencia es un grado. Hay una jugada en la que no está bien y casi acaba en gol, me ha confesado que en esa acción no sabía ni dónde iba. En el penalti ha estado magistral. Sabe leer los partidos y estoy contento con los dos porteros. No descarto cuando sea que pueda volver a jugar Greif», declaró el entrenador del Mallorca.

Luis García admitió que terminó muy cansado y agotado por la tensión del partido y recordó que muchos encuentros serán este curso de este perfil.