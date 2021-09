El punto ante el Villarreal tiene un doble valor porque se ha conseguido en unas circunstancias muy difíciles para el Mallorca debido a las importantes bajas que golpean a la defensa. Ni Raíllo, ni Russo, ni Sedlar. Tres centrales y los tres de baja. Valjent pudo superar el golpe sufrido en Bilbao, pero había que encontrarle un socio lo más fiable posible.

Resolvió bien la situación Luis García, y si bien una reconversión de un lateral en central siempre tiene un poco de moneda al aire, este domingo salió cara y la apuesta por Brian Oliván fue perfecta. El futbolista catalán cumplió con nota. Le costó sin embargo al Mallorca asentarse bien en el campo y en el minuto tres recibió un par de avisos serios por parte del Villarreal. Resuelto ese momento, poco a poco el equipo fue tomando posiciones, ayudado por los cambios sobre la marcha del entrenador, lo que permitió fijar más y mejor las posiciones y empezar a incomodar el juego del rival.

A partir de ahí la defensa también fue tomando más confianza y Oliván especialmente se convirtió en un muro difícil de batir. Si por algo destaca el defensa es por su gran regularidad del primer al último minuto y ante el Villarreal no fue una excepción. Sublime en la labor de contención y muy metido a la hora de jugar el balón. Se trataba de sacar el partido adelante y Brian Oliván lo consiguió con una serenidad desbordante. Fue sin duda una de las gratas noticias de la tarde porque no era fácil resolver la situación porque siempre es complicado sustituir a un hombre de la talla de Antonio Raíllo. La ausencia también de otro central fiable como Russo y la baja de Sedlar dejaban el centro huérfano y tras la cábalas de la semana, LGP lo tuvo claro y no se equivocó.

La situación ahora es delicada también para acudir a Madrid porque Pablo Maffeo no pudo terminar el partido y es baja para el Bernabéu. A día de hoy el entrenador se mantiene a la espera de conoce si puede recuperar a alguno de los tocados. A día de hoy Sastre, Valjent, Oliván y Costa, si se recupera del desgaste sufrido, podrían repetir ante el conjunto blanco.

También hay que valorar los movimientos en función del próximo partido ante Osasuna el domingo que viene y rotar a los futbolistas valorando precisamente la importancia de los puntos frente al equipo navarro. Más que nunca ahora toca ír dí a día y entrenamiento a entrenamiento.