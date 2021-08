Salva Sevilla: «Ahora somos mejores»

Llegó hace cuatro años, sin que nadie lo esperara, mientras el Mallorca braceaba para mantenerse a flote. Y cuando se decidió, Salva Sevilla López (Berja, Almería, 1984) nunca imaginó que volvería a jugar en Primera. El pasado fin de semana, con 37 años en las botas y su Betis delante para testificarlo, volvió a hacerlo por segunda vez vestido de rojo y negro. Se encuentra tan bien que ni siquiera se ha planteado si el de esta temporada va a ser el último baile. Solo quiere seguir disfrutando como en las temporadas anteriores y ayudar a un equipo al que ve más preparado que nunca para alcanzar esa cuerda de salvamento que conduce a la permanencia.

—¿Cómo ha empezado la temporada?

—Muy contentos, muy ilusionados y con ganas de hacer un buen año. Va a ser una temporada exigente y muy dura pero confío en cómo se están haciendo las cosas y estoy seguro de que acabará de la mejor manera.

—¿Cómo vio al equipo en la primera jornada contra el Betis?

—Bien, la verdad. En la primera parte estuvimos a un muy buen nivel y en la segunda sí que es cierto que nos costó un poco más. Ellos apretaron mucho, nos metieron atrás, nos quitaron la pelota y al final es lo que pasa: en Primera todos los equipos tienen mucha calidad y buenos jugadores y te hacen sufrir. El punto es bueno y es la línea a seguir. Sin aflojar, porque los resultados van a llegar seguro.

—¿Comparte la sensación de que un debut un poco agridulce?

—Sí. Ellos tuvieron un par de ocasiones para hacer gol y lo hicieron en la jugada que menos esperábamos. Fue agridulce porque nos pusimos por delante frente a un gran equipo y creíamos que lo teníamos ahí, pero al final no pudo ser. Hay que quedarse con lo positivo y lo bueno es que el equipo compitió, dio la cara y marcó la línea a seguir.

—¿En qué punto cree que se encuentra ahora mismo el Mallorca?

—No sabría decirte exactamente. Sí que es verdad que al principio cuesta todo un poco más y que estamos en fase de rodaje. Lo que sí creo es que tenemos mucho margen de mejora y que el equipo va a crecer muchísimo con el paso de las jornadas. Los fichajes que han venido van a aportar mucho y entre todos seguro que haremos un gran año.

—Hablando de fichajes, el entrenador advirtió de que aún faltaba un delantero. ¿Está de acuerdo?

—No soy el más indicado para decirlo aunque sí que creo que la gente que tenemos está capacitada para hacer gol y lo ha demostrado en todos los equipos. Abdón ha hecho goles siempre, Ángel viene de hacerlos en Getafe y Amath igual, aunque haya pasado lesionado casi toda la pretemporada y ahora no esté a su mejor nivel. Por lesiones u otras cosas apenas hemos podido estar todos juntos. Que tenga que venir más gente o no tienen que decidirlo el míster y la dirección deportiva. Todos los que vengan serán bienvenidos y lo importante es que nos ayuden a conseguir los objetivos.

—También dijo Luis García que no hay que obsesionarse con la permanencia.

—Comparto esa opinión y años atrás lo hemos hecho así. Nuestros objetivos eran trabajar al máximo y preparar los partidos de la mejor manera. Y cuando queden siete u ocho jornadas, que es cuando se deciden las cosas, ver por qué estamos peleando. ¿Quién dice que no nos salvaremos en la jornada 30 y podremos pelear por otras cosas? A mí en el Betis me pasó. Éramos un equipo recién ascendido y poco después nos clasificamos para la Europa League. Hay que ir pasito a pasito. Sabemos que va a ser muy complicado todo, pero no podemos descartar nada. Tenemos que sentirnos capacitados para ganarle a cualquiera y creérnoslo. Al final estamos en Primera porque no los hemos ganado. Esa debe ser la ilusión y la intención. Y luego ya veremos a dónde llegamos.

—¿Qué cree que es más complicado de conseguir, el ascenso o la permanencia?

—Es una buena pregunta. Nos costó muchísimo subir porque al final tienes que dejar a veinte equipos por detrás y apenas tienes margen de error. Y en Primera la exigencia es muy alta y cuesta mucho sacar puntos. Por eso hay que celebrar cada uno que sumemos, porque después nos puede servir de mucho. No sabría elegir, la verdad.

—¿Qué ha cambiado en el Mallorca con respecto a la última campaña en Primera División?

—A nivel de club las cosas, que ya se hacían bien antes, se siguen haciendo muy bien. Y los resultados están ahí, no son casualidad. En cuanto a la plantilla, todos somos ahora un poco mejores porque ese año en Primera fue un aprendizaje que nos hizo crecer muchísimo. En aquel momento muy pocos jugadores habían jugado en Primera, que tampoco quiere decir nada, pero bueno, esa experiencia al final es importante. En Segunda dimos un nivel alto y es por ese crecimiento. Espero que también nos sirva este curso.

—Si algo ha marcado la primera jornada ha sido la igualdad. ¿Cree que la Liga ha bajado de nivel y que le ha afectado la marcha de jugadores como Messi?

—Es una Liga muy dura, con equipos muy potentes. Es muy complicado puntuar, hay mucha igualdad y la gente está muy preparada. Al público le gusta ver a los mejores y Messi lo era, así que imagino que por ahí sí se habrá perdido algo, pero sigue habiendo futbolistas importantes y un buen campeonato.

—¿Qué importancia van a tener estos tres primeros partidos de Liga antes del parón?

—Sería importante irnos con puntos y un buen sabor de boca a ese parón de dos semanas para que no se haga tan largo. Cuando las cosas han ido bien uno está más tranquilo y si es al revés se hace más larga la espera. Sería importante por esa sensación, pero sobre todo por sumar. Empezar bien siempre da confianza y tranquilidad.

—Ahora toca visitar al Alavés, un teórico rival directo, que recibió una goleada en su primer partido contra el Real Madrid.

—Van a tener la misma necesidad que nosotros. Queda mucho. A priori parece que será un rival en la zona baja pero ahora mismo es hablar por hablar. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, preparar la semana bien y saber que será un encuentro duro.

—El año pasado, sobre todo en los tres primeros cuartos de temporada, se les dio mejor jugar fuera casa que en Son Moix.

—Este año será complicado porque los equipos de Primera están a otro nivel y es más difícil sumar. Pero ojalá que sea así o parecido porque sería muy buena señal y una manera de acercarse al primer objetivo.

—Es su quinta temporada en Mallorca. ¿Imaginaba algo como esto cuando llegó?

—Físicamente me encuentro muy bien y tengo confianza. Y todo esto cuando llegué, sinceramente, no me lo imaginaba. Firmé en Segunda B y no creía que acabaría jugando en Primera, ni me lo planteaba. Pero nos lo hemos ganado, hemos trabajado mucho y, en mi caso, tengo ganas de seguir dándole cosas al equipo. En el momento que no me vea capacitado daré un paso al lado pero por ahora no es así.

—¿Va a ser su último año?

—No lo he pensado. Me centro en trabajar para estar bien los domingos y ya veremos más adelante cómo estoy, cómo ha ido el año o cómo me he sentido. Si veo que me encuentro bien seguiré y si veo que uno ya no da para más me echaré a un lado.

—¿Dependerá de cómo vaya el curso a nivel colectivo?

—Un poco todo. Supongo que es una mezcla de cosas. Espero que el club consiga su objetivo y que yo puedo jugar lo máximo, que es lo que todo futbolista quiere. Pero sobre todo es importante que el Mallorca se quede en Primera y pueda asentarse para su crecimiento.

—Mantenerse es una de las pocas cosas que le falta por hacer a este equipo.

—Sería muy importante para seguir creciendo. El primer año siempre es el más complicado por el tema del límite salarial y para los recién ascendido es muy duro, pero por eso sería clave poder tener continuidad.

—¿Sabía que es el quinto jugador más veterano de la Liga en activo?

—La verdad es que no. Por la edad que tengo sé que soy de los más veteranos, obviamente, pero no me había parado a mirarlo. No lo pienso mucho. Me cuido, trabajo y trato de prepararme de la mejor manera. Los años están ahí pero mi fútbol tampoco ha cambiado mucho desde cuando empecé y me encuentro bien. Tengo ganas e ilusión y también es importante tener en la cabeza la pasión por el fútbol. Y yo la tengo.

—¿Ha sentido envidia al ver los estadios llenos en otras ligas durante el pasado fin de semana?

—Lo más importante es que la gente vaya entrando poco a poco a los campos. Yo mismo siento por la calle esas ganas que hay de disfrutar. Pero sinceramente, no me parece normal que luego haya otros espectáculos que se celebren con mucho público y aforos completos en espacios cerrados y que en un campo de fútbol con todo el espacio que hay y al aire libre se limite tanto. No tiene mucho sentido. No lo veo normal, pero tampoco soy quien para hablar de esto. Nos jode porque mucha gente se queda fuera y no lo entendemos, aunque supongo que sus razones tendrán. En mi caso, no lo comparto.

—Permanencia al margen, ¿qué más le pide a la temporada?

—Que no haya lesiones ni para mí ni para mis compañeros, porque para un futbolista es lo peor. Que la gente disfrute del equipo y que estén orgullosos de lo que hemos hecho y de que, como mínimo, hayamos conseguido la permanencia y el club pueda asentarse en Primera División.