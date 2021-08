El Govern ha autorizado un aumento del aforo de hasta un máximo de 8.775 aficionados en el Visit Mallorca Estadi (40% de la capacidad del Estadio).

Respecto a la separación entre personas, el Real Mallorca deberá garantizar un asiento de separación entre los aficionados, independientemente de si son o no convivientes.

El uso de mascarilla será obligatorio (se recomienda uso de la FFP2). Además. se debe permanecer sentado, mantener la distancia de seguridad -concretada en un asiento de separación en la grada y de 1’5 metros en el resto del Estadio, higiene de manos, prohibición de fumar, etc..

Para permitir la asistencia como público a las personas a partir de 12 años se deberá acreditar documentalmente: pauta completa de vacunación (doble pauta o una en caso de haber super el COVID 19), haber pasado la enfermedad dentro de los 6 meses anteriores, PCR negativa en las 72 horas previas al partido o test de antígenos en las 48 horas previas al encuentro. Para los menores de 12 años, se permite la entrada sin ninguno de los requisitos anteriores, tan solo que acrediten que son menores de 12 años, si bien se recomienda someterse a un test PCR o antígenos, en caso de no haber pasado la enfermedad en los 6 meses anteriores.

Sobre la comida y bebida: en el asiento, se permite únicamente el consumo de agua. No obstante, se habilitarán puntos de restauración alrededor del anillo del estadio para el consumo de comida y bebida, siempre respetando la normativa vigente de restauración, en este caso mesas de 8 personas y 1,5 metros de distancia entre mesas.

Para la organización del partido, el RCD Mallorca establece las siguientes medidas para la asistencia de público: para el partido del Real Betis entrarán los abonados de las zonas pares y para el partido del RCD Espanyol los de las zonas impares, por lo que hace la grada Luis Sitjar del asiento 1 al 72 entrarán al partido del Real Betis y del asiento 73 al 140 al partido del RCD Espanyol. El abonado no se tiene que inscribir, el Club enviará la entrada directamente al email del aficionado (este proceso puede tardar hasta 24 horas desde el inicio de envío). Las entradas no serán nominales, si un abonado no puede acudir al Estadio podrá ceder su entrada.