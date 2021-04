El mensaje optimista de Luis García Plaza al mallorquinismo

«El final de esta historia no se ha escrito todavía». Así se expresaba este martes en las redes sociales el entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, que sigue confiando en el ascenso a Primera División de su equipo tras la caída del lunes en Sabadell. En plena resaca de la derrota, la segunda consecutiva del conjunto bermellón, el técnico madrileño intentaba levantar el ánimo del equipo y de la afición con un tuit que ilustraba con una foto de la plantilla conjurada sobre el césped de Son Moix.

«¡Estos son los míos, no los hay mejores! Debemos hacer autocrítica y no estamos nada contentos con el partido de ayer», señalaba Luis García, que además fue expulsado durante el duelo en la Nova Creu Alta. «La vida y el fútbol a veces no es fácil y en momentos como estos salen a relucir los luchadores y los perseverantes», añadía.

En una respuesta a su propia publicación, el entrenador mallorquinista insistía en su mensaje: «Este equipo ha demostrado que da todo lo que tiene. El trabajo y la constancia dará sus frutos. El final de esta historia no se ha escrito todavía».

Pese a la derrota de Sabadell, que confirma el mal momento que vive el equipo, sobre todo fuera de Son Moix, el Mallorca sigue siendo segundo en la clasificación, con seis puntos de ventaja más el golaverage sobre el Almería cuando faltan solo seis jornadas para que finalice el campeonato. El equipo andaluz, junto con el Leganés la gran amenaza para los baleares en el camino hacia el ascenso, ha destituido este jueves a su entrenador, José Gomes, en busca de una reacción en este tramo final de la Liga SmartBank.