Luis García Plaza se pone serio

Luis García Plaza reconoce que la Segunda División ha entrado ya en su fase más decisiva. El entrenador del Mallorca, que este lunes visita la Nova Creu Alta para cerrar la 36ª jornada de la Liga SmartBank, sabe que a partir de ahora cada detalle cuenta y que todos los partidos de su equipo van a tener rango de final. Por eso ha previsto viajar este domingo con toda la plantilla y subrayar la importancia de un duelo para el que seguramente perderá a Iddrisu Baba.

«Estamos ya en la fase decisiva y en una situación como la nuestra, en la que tenemos ventaja sobre los rivales, cada victoria será un paso adelante», reconocía este sábado Luis García en la rueda de prensa telemática previa a la jornada. «El Leganés o el Almería Siempre os dije que se iba a decidir todo en los dos o tres últimos partidos. Esperemos ganar unos cuantos y llegar muy tranquilos al final, pero si tenemos que jugárnoslo todo en la última jornada en Ponferrada iremos allí a ascender», matizaba.

De cara al duelo contra el Sabadell, el técnico bermellón recupera a Amath y Sedlar, ausentes por sanción en Castalia, y tiene aún varias incógnitas por despejar. La primera, la de Abdón Prats, que en las últimas horas ha evolucionado favorablemente y que si responde bien en el entrenamiento del domingo podría tener un sitio en el banquillo. Y la segunda, la de otro futbolista afectado por un proceso gripal que está trabajando aparte. El que lo tiene casi imposible es Iddrisu Baba. «Mi idea era que jugase de titular», desvelaba LGP. «Aunque hay un alto porcentaje de que no pueda hacerlo. Este sábado le harán otra prueba y ya veremos. Sufre un problema muscular, parece que leve, y lo más probable es que se pierda dos partidos», añadía. Además, el técnico vuelve a tener a su disposición a Lago Junior y Antonio Sánchez, que han dejado atrás la COVID, aunque ninguno de los dos tendrá minutos en Sabadell.

Por segunda semana consecutiva, el Mallorca volverá a ponerse el termómetro frente a un rival de la zona oscura que pelea por mantenerse en pie y que, como el Castellón, amenaza la propuesta isleña. «Es verdad que los de abajo y los de arriba nos jugamos mucho y que a falta de dos o tres encuentros habrá algunos que no lo hagan y que pueda influir. Pero ahora todavía hay muchos equipos por definir y te la tienes que jugar contra todos. El Sabadell es un equipo diferente al Castellón. Tiene una salida de balón desde atrás más automatizada, te hacen correr y te hacen trabajar. Parecen, por el estilo, un equipo que intenta dominar el juego, tener la pelota. Por A o por B no le están sacando partido a esas cosas buenas que hacen, porque están en puestos de descenso, pero no se meten atrás. Quieren jugar y compiten contigo en la posesión de balón. Están muy bien trabajados aunque no saquen tantos puntos como otros que a lo mejor juegan muy diferente. Si estamos bien defensivamente y somos ese equipo intenso sin la pelota que trabaja bien, con el balón les podemos hacer daño».

Luis García Plaza asegura que el equipo está totalmente recuperado del palo anímico recibido en Castellón. Recuerda que su situación en la tabla es «realmente buena» y volvía a defender la actuación de los suyos pese a la derrota sufrida en terreno albinegro. «Este equipo se ha ganado el respeto de todo el mallorquinismo. Se merecen un poco más apoyo. La temporada que están haciendo los jugadores es de sombrero y se merecen un refuerzo por parte de todo el mundo, aunque no pueda ganar siempre».