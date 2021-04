Lago Junior vuelve a entrenar tras superar la COVID

Lago Junior ha regresado este viernes a los entrenamientos del Real Mallorca después de superar la COVID. El futbolista africano, que había dado positivo en la previa del partido contra el Lugo del pasado día 11 de marzo, ha dejado atrás la enfermedad y aunque todavía no estará disponible para el encuentro del lunes contra el Sabadell, ya está de nuevo a las órdenes de Luis García Plaza. Ahora el marfileño debe convencer de nuevo al técnico, ya que en esta segunda vuelta apenas ha entrado en sus planes. No es titular desde comienzos de año y no interviene en un duelo desde la visita al Carlos Belmonte, el pasado 5 de febrero.

Mientras tanto, Antonio Sánchez, el otro jugador del Mallorca que también había dado positivo en los mismos test en las que se detectó el positivo de Lago, está a la espera de un negativo en las pruebas para sumarse de nuevo al grupo y afrontar las últimas jornadas.

De cara al partido contra el Sabadell, Luis García Plaza recuperará a su máximo goleador Amath Ndiaye y a Aleksandar Sedlar, que se perdieron por sanción el partido contra el Castellón.