Russo: «El equipo está muy seguro de lo que está haciendo»

Franco Russo vive sus mejores días como jugador del Mallorca. El central argentino, que esta semana sellaba un acuerdo con el club para ampliar su contrato hasta 2024, reconoce que las continuidad de los últimos partidos le ha venido bien para ganar confianza y ayudar al grupo en un tramo marcado en negrita en el calendario.

«El equipo me necesitó en estos partidos en los que teníamos bajas y me he sentido muy cómodo», reconocía este miércoles el jugador en una rueda de prensa virtual. «Entré rápido en la dinámica y eso se vio reflejado en el campo porque puede dar el nivel que el equipo requería».

Russo explicaba que las conversaciones para su renovación se iniciaron «hace un par de semanas» y que se siente satisfecho con la firma. «En unas negociaciones siempre se tira un poco de los dos lados, pero llegamos a un acuerdo y los dos estamos contentos». A su vez, el futbolista del Mallorca admitía que su cesión a la Ponferradina de la temporada pasada le había ayudado a madurar en un ecosistema tan complejo como el de la Segunda División.

«Se demostró que el paso fue muy importante a nivel de confianza y autoestima, igual que para conocer mejor la categoría. Aquí me sentí parte ascenso a Primera, pero no tuve la oportunidad de dar el nivel que quería dar. La Ponfe fue un paso adelante en mi carrera y me dio mucha confianza para poder estar donde estoy este año», subrayaba. Al mismo tiempo, reconocía que las palabras de Luis García Plaza a principio de temporada, cuando destacó que el Mallorca tenía al mejor cuerpo de centrales de Segunda, también le ayudaron. «Siempre es bueno el elogio del entrenador y que se valore trabajo del que juega y del que está detrás apretando. Se agradece mucho y, en mi caso, al jugar trato de devolver esa confianza».

A nivel colectivo, Russo no duda de lo que está construyendo el Mallorca. «El equipo está muy seguro de lo que está haciendo. Estamos en un tramo de la temporada en el que son normales las recaídas, pero el equipo siempre fue al frente en todas las canchas y siempre salimos a ganar. Puedes tener un partido mejor o peor, pero la imagen fue siempre la misma. Está siempre comprometido y siempre al cien», destaca.

Sobre el Lugo, próximo rival del Mallorca (domingo, 18.15 horas), Franco Russo no se deja llevar por lo que indican los números. «Es un rival complicado, que siempre pelea. Y esperamos un partido complicado, como lo son todos. Tenemos que afrontarlo como sabemos. Todo el mundo se juega mucho a estas alturas», avisaba.