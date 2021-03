Luis García Plaza alza la voz. El entrenador del Mallorca ha criticado que su equipo sea «el único de toda la categoría» que jugará tres partidos en seis días en alusión a los enfrentamientos ante Fuenlabrada (día 29 de marzo), Leganés (1 de abril) y Las Palmas (día 4) que afrontará tras el choque ante el Real Oviedo del sábado en Son Moix. El técnico madrileño también ha desvelado durante su comparencia de prensa las ausencia del delantero senegalés Amath Ndiaye, que será baja durante «un par de semanas» y que el centrocampista vasco Ruiz de Galarreta «no llega» al duelo frente a los carbayones.

El preparador mallorquinista analizó la lesión del máximo goleador. «Fue en los últimos minutos del partido ante el Sporting y tiene para dos o tres semanas. No jugará ante el Oviedo ni Fuenlabrada y quizás tampoco esté para las otros dos. Son pequeños contratiempos que surgen durante una temporada. Pero ya hemos jugado partidos sin él y los hemos ganado. Quiero decir que tenemos una plantilla amplia y que todos los futbolistas deben estar preparados».

LGP no ocultó su malestar por los tres partidos que disputará en seis días y que llegan en un momento delicado por los compromisos internacionales (Valjent, Lago, Trajkovski y Baba están convocados) y la situación de seis jugadores advertidos por acumulación de amonestaciones. «Qué casualidad que somos el único equipo de la categoría que va a jugar tres partidos en menos de una semana. Es algo para estudiar. Hay que vivir con esto y tirar para adelante».

En relación al virus FIFA y la negativa del Almería a dejar irse a Umar Sadiq con su selección, el entrenador ha dejado clara su posición. «Si fuera por mí les cerraba la puerta y que no se fuera ninguno... Ahora hablando en serio es un perjuicio para los equipos de Segunda perder a jugadores tan importantes cuando hay tanto en juego. He hablado con el club para que hagan todo lo posible, pero siempre teniendo en cuenta que hay que respetar unas normas y que sabemos que nos debemos a las selecciones. Yo les entiendo, entiendo a los jugadores y a las selecciones, pero creo que en estos partidos los vamos a necesitar a todos, pero no voy a llorar por eso».