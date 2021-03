Luis García Plaza: «Hemos estado muy fallones en el último cuarto de campo»

Por primera vez en toda la temporada, Luis García Plaza entraba a una sala de prensa después de perder un partido lejos de Son Moix. El técnico del Mallorca, que el viernes ya había advertido de las dificultades a las que se enfrentaba su equipo en El Molinón, reconocía tras el encuentro que el Sporting era el «justo vencedor» y que los detalles que en otras jornadas habían caído de su lado en esta ocasión les habían resultado esquivos.

«Ha sido un partido muy igualado que se ha decidido por los detalles», explicaba Luis García. «Creo que la primera parte ha sido muy igualada y con muy pocas ocasiones por parte de ambos, pero el partido ha cambiado con el penalti. En la segunda mitad sí que les hemos dominado completamente, aunque hemos estado muy fallones en el útimo cuarto de campo, demasiado imprecisos. Les hemos encerrado y hemos tenido paciencia, aunque ahí no hemos estado bien. Ha sido un día en el que no nos han salido las cosas y en el que quizá hemos recibido demasiado castigo en el marcador, porque ellos tampoco han hecho demasiado», añadía el entrenador del Mallorca.

Para Luis García, el penalti de Antonio Sánchez sobre Javi Fuego marcaba claramente el encuentro. «Es penalti. Tal y como están pitando actualmente, lo es. Aunque bajo mi punto de vista, ninguno de estos que se señalan ahora debería serlo. Pero los pitando todos y tampoco hay que darle más vueltas. Es lo que hay ahora y no puedes ni acercarte al jugador al que marcas. Como aficionado no me lo parece, aunque está bien pitado», argumentaba el madrileño.

El preparador bermellón lamentaba que su equipo hubiera llegado a los minutos finales sin opciones. «Tenía la esperanza de que tuviéramos una última jugada a la que agarrarnos, pero con el 2-0 se ha hecho imposible», reconocía. «No ha sido tan mal partido como parece en cuanto a juego, pero el penalti y ese error final se pagan. La primera de esas acciones no es ni siquiera un error de Antonio (Sánchez), porque ni ve al jugador del Sporting. Luego es verdad que nos ha faltado algo más porque hay un rival delante que hace las cosas muy bien. Lo hemos intentado todo, pero nadie ha estado fino para desequilibrar».

«Sabíamos que iba a ser muy complicado y ahora tenemos que seguir sumando», insistía Luis García. «Nos enfrentábamos a uno de los grandes y nos ha ganado. Ya dije que es un equipo que ha cambiado de registro y lo hace bastante bien. Tampoco creo que nos haya pasado por encima, pero ha aprovechado muy bien sus ocasiones, tal y como hemos hecho nosotros otras veces», concluía el técnico del líder.