Luka Romero pierde protagonismo en el Mallorca

Luka Romero, nacido en Durango (México) e internacional Sub 15 con Argentina, encadena siete partidos consecutivos sin formar parte de la lista de convocados del primer equipo del Mallorca, líder de la Liga SmartBank.

La «perla» de la cantera bermellona, quién se convirtió la pasada temporada en el jugador más joven del fútbol español en debutar en Primera División con 15 años y 219 días, fue citado por última vez el pasado mes de enero en la visita del conjunto balear al Rayo Vallecano.

Desde entonces, Luka juega con el filial mallorquinista, de Tercera División, circunstancia que coincide con las negociaciones del club con sus representantes para la renovación de su contrato. «En ningún otro club Luka estará mejor que aquí, es muy joven y se le puso muy pronto en el escaparate. No le convoco porque en estos momentos (el equipo se está jugando el ascenso directo a Primera) hay muchos jugadores adelante y la experiencia es un grado», respondió García a una pregunta sobre los motivos de la exclusión de las listas del joven talento sudamericano.

El Mallorca intenta retener a Luka ofreciéndole garantías de que será un jugador importante en muy poco tiempo más -García le ve como titular a los 18 años-, pero también sus directivos son conscientes de que otros equipos «grandes» lo tienen en su órbita.

Según fuentes del entorno del jugador, la renovación de Luka con el Mallorca no está «ni lejos ni cerca», y que la voluntad «es intentar llegar a un acuerdo».

Recuerdan que Luka es un jugador libre, no le ata ningún contrato, y pudo irse de la isla el pasado mes de enero. No lo hizo, a la espera de conocer la propuesta del club al que llegó con 10 años.

La carrera deportiva de Romero, al que se le compara con su compatriota Leo Messi, tuvo su punto álgido el año pasado al debutar en Primera en un Real Madrid-Mallorca en el estadio Alfredo Di Estéfano.

Esta temporada, los pocos minutos que ha tenido los ha aprovechado muy bien.

De hecho, su primer gol como profesional con la camiseta bermellona - en la victoria ante el Logroñés en Son Moix- fue de gran factura. Pero, ha ido perdiendo protagonismo y no forma parte de la lista de convocados desde hace dos meses.

Desde el club se han limitado a confirmar las negociaciones emprendidas con los representantes de Luka para que firme con el Mallorca su primer contrato profesional.

El padre del futbolista, Diego Romero, rehusó pronunciarse sobre el futuro de su hijo en la isla: «Eso atañe exclusivamente a sus representantes», dijo.