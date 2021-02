Luis García Plaza: «La sensación es más de angustia que de alegría»

«Hay que disfrutar un poco más de lo que estamos haciendo porque la exigencia que tenemos es tan grande que la sensación es más de angustia que de disfrute». A pesar de la victoria, de un nuevo triunfo a domicilio (son nueve en esta temporada), Luis García Plaza se presentó en la sala de prensa lamentando la falta de celebración de sus jugadores. «Es cierto que no ha sido un partido brillante, sobre todo en la primera parte, pero hemos ganado y no me guste que apenas lo celebremos. La exigencia es tan grande de ganar y ganar que casi ni lo festejamos», apuntó el técnico del Mallorca.

LGP admitió que no le había gustado la primera parte porque «estuvimos espesos, sin tensión y sin ideas para encontrar espacios», aunque reconoció la mejoría tras el descanso. «En la segunda mitad lo tuvimos controlado y de hecho no recuerdo ninguna ocasión del Logroñés, pero nos faltó cerrar el encuentro porque cualquier rival te puede marcar un gol. Pero repito que la exigencia de este grupo es tan grande que acaba el partido y apenas hay alegría. Hay que disfrutar un poco más de lo que estamos haciendo porque estamos empezando a no saborear las victorias y creo que eso no es positivo...».

En relación al grado de dificultad con el que se encontrará el equipo en determinados duelos, el técnico lo tiene claro. «A según qué rivales, quizás se conformen con un empate y eso nos obligue a nosotros a buscar vías de penetración. Va a ser muy difícil sacar los partidos adelante. La próxima semana jugamos contra el Cartagena, que le ganó al Leganés... pero debemos disfrutar más y no tener esa angustia. Los números que estamos firmando son de récord y a pesar de todo todavía no nos hemos distanciado. Pero lo mismo pensará el Almería y vamos a ver qué pasa en el Sporting-Espanyol porque si ganan unos se acercan a nosotros y si gana el Sporting pues también se suma a la pelea. Insisto en que el equipo tiene que volver a saborear las victorias porque no siempre puedes jugar bien, como hoy, o no siempre salen las cosas como uno quiere o como uno ha preparado. Pero el equipo, eso sí, lo deja todo y ha sacado el resultado adelante por ese compromiso que tiene. Parece que ganar es una obligación para cuesta mucho sacar los partidos. El Logroñés, en este caso, pelea por no descender y ha sido complicado. Por eso nada más llegar al vestuario y ver las caras de tensión que tenían mis jugadores, les he dicho que disfruten. Hoy tienes que sufrir porque no ha sido el día perfecto, pero lo que no puede ser es tener esa sensación de que hemos perdido. Pero repito que es debido a la exigencia tan grande que tenemos. Hay que refrescar un poco y disfrutar del momento y de la situación».

Luis García Plaza también se congratuló por el gol de jugada colectiva del equipo. «Estamos haciendo goles muy bonitos a nivel colectivo. Creo que eso ha sido lo mejor de la primera parte y me alegro por ello».