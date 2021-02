La advertencia de Luis García

Luis García Plaza no quiere euforias. El entrenador del Real Mallorca ha asegurado que le 'molestaría' si el equipo saliera crecido en el compromiso del sábado ante el Logroñés. Después de dos batallas de órdago ante Espanyol y Almería, el grupo balear visitará los suburbios de la clasificación para medirse a un rival situado en las cloacas y que acumula ya seis jornadas consecutivas sin lograr la victoria y que bordea las plazas de descenso. Para la cita del sábado a las 21.00 horas, el preparador bermellón confirmó las bajas de los lesionados Brian Oliván y Ruiz de Galarreta, que podrían ser cubiertas por Cufré y Baba.

«Si yo fuera el entrenador del Logroñés, les comería la oreja durante toda la semana para tratar de cambiar la dinámica. Si nos creemos algo más de lo que somos, vamos mal porque no somos tan buenos. Me molestaría mucho que saliéramos crecidos. Debemos mantener la humildad y ser igual de ambicioso que el rival, pero con el respeto que me merece», ha apuntado el técnico bermellón, que ha calificado a su rival como un equipo «al que le gusta iniciar organizando, que no tiene problemas para cambiar el sistema, incluso durante el mismo partido, y que una de sus virtudes está en sus buenos centros».

Luis García Plaza también repasó la actualidad de la semana, marcada en la renovación de Martin Valjent y las negociaciones con Salva Sevilla, Abdón Prats, Antonio Sánchez y Luka Romero para ampliar sus respectivos contratos. «Valjent es un jugador de presente pero también de futuro y uno de los mejores centrales de la categoría. Con Salva y Abdón se sigue negociando mientras que con Antonio parece que no hay acuerdo». LGP dedicó un capítulo aparte a Luka. «Tenemos mucha gente ofensiva y con él hay que ir despacito porque solo tiene 16 años. Y otra cuestión es que estamos pendiente de su renovación. A Luka lo pusimos en el escaparate demasiado rápido. No sabemos qué pasará. Me consta que el club está haciendo todo lo posible para que se quede y personalmente le he dicho que mejor que aquí no estará en ningún sitio. Puede ser titular con 18 años en este equipo y ser un futbolista importante. Pero ya depende más que de él que del club».

En relación al encuentro y a la racha, insistió en que «tenemos que ser más nosotros que nunca y tener las ganas y la ambición de ir a por el partido, sabiendo que el Logroñés habrá trabajado para revertir la situación y volver a ganar. Y si alguna vez perdemos, que no sea porque no lo hayamos dado todo». También habló de la competencia en el vestuario. «Ellos saben que el que se duerma no sale en la foto. Si un día no está bien Antonio por ahí aparece Jordi; Abdón sabe que Álvaro está detrás, también puede aparecer Mollejo... Solo pueden jugar once y me sabe mal por los que no entran, pero quiero que estén preparados como el otro día Baba, que se comió al Almería». De su futuro, LGP apostó por la cautela. «Estoy muy feliz aquí pero solo pienso en coger el avión y jugar en Logroño». Finalmente se acordó de la familia de Martí Mora, fallecido recientemente, y dejó claro que «todos debemos respetar nuestro pasado».