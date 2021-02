Valjent: «Me gustan los proyectos a largo plazo»

Martin Valjent mira ilusionado al futuro como mallorquinista. El central eslovaco, que este martes ha ampliado su contrato con el club bermellón hasta 2025, se siente «orgulloso» de este nuevo paso al frente en su carrera y sueña ya con un posible regreso a la Primera División en los próximos meses.

«Estoy muy feliz y muy orgulloso», asegura el futbolista, de 25 años, en declaraciones a los medios oficiales del Real Mallorca. «Aquí me siento como en casa, como en una familia. Creo en el proyecto y me siento muy feliz de poder estar dentro del club por mucho tiempo», añade el internacional eslovaco, uno de los más queridos por la afición rojinegra, con la que conectó a los pocos meses de su llegada tanto por su rendimiento dentro del terreno de juego como por su cercanía fuera del tapete. «Noto el cariño de la afición y creo que el resto del equipo también lo nota. En ningún otro sitio me he sentido tan querido como en el Mallorca. Esta es una de las razones por las que quiero seguir aquí. Cuando uno se siente tan querido en la isla y en el vestuario hace que quiera dar mucho más de mí».

«Me gustan los proyectos a largo plazo y este club tiene las ideas muy claras. Están haciendo un gran esfuerzo. Ojalá vista esta camiseta muchos años», comenta Valjent, cuyo anterior contrato con la entidad isleña concluía en 2022. Ahora, tras blindar su futuro como jugador del Mallorca, tiene muy claro cuál es su próximo deseo: «Volver a Primera División sería fantástico. Creo que vamos por el buen camino pero sabemos que esto va a ser muy largo y muy duro. Los grandes objetivos se consiguen remando juntos en la misma dirección».