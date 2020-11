Las lágrimas de Luka por su primer gol con el Mallorca

Luka Romero, nacido en Durango (México), ha marcada a los 16 años y 11 días su primer gol con el primer equipo de Real Mallorca, que es domingo consolidó con un un contundente 4-0 su liderato en Segunda División. El joven jugador mallorquinista celebró este debut goleador levantando los brazos al cielo en homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles, y a su abuela Mabel, según reconoció durante la retransmisión en redes sociales del departamento de comunicación del club.Muy emocionado, el jugador se convertía en el segundo goleador más joven de la historia del fútbol profesional español, como señalaban algunos tuiteros.

#OJOALDATO - Luka Romero se acaba de convertir en el segundo goleador más joven (16 años y 11 días) en TODA la historia del fútbol profesional español. Solo José Saéz marcó más joven (en un Levante-Badalona, también d Segunda División, disputado en 1949. Tenía 15 años y 337 días) pic.twitter.com/bmYnXlTz4W ? MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 29, 2020

El mallorquinista anotó un tanto al más puro estilo de su ídolo, Leo Messi. De hecho, por su precocidad y estilo de juego, muchos le comparan a menudo con el crack del Barcelona.

Luka Romero acaba de hacer esto con 16 años y 11 días. ¿Qué hacíais vosotros a esa edad? pic.twitter.com/wnQz0ltIKX ? Lassana (@_Lassana_) November 29, 2020

Tras el partido, el jugador aseguró, durante la retransmisión del departamento de comunicación del club, que lloró al marcar el gol. «La verdad es que me he puesto a llorar pensando en mi madre, en mi padre, y en toda la gente que me ha apoyado. Ha sido un sueño».

Luka explicó que todos lo jugadores del club «están muy contentos» por su primer gol, y así lo demostraron en el campo al corresponderle con un gran abrazo.