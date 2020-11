García Plaza considera «anecdótico» el liderato del Real Mallorca

El liderato no ha alterado el discurso de Luis García Plaza, que califica como «anecdótico» el primer puesto del Mallorca y se aferra al partido a partido para dar continuidad a la buena dinámica de resultados de su equipo. El técnico madrileño ha asegurado este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Logroñés que la temporada mallorquinista sería «muy buena igualmente con dos puntos menos» y ha celebrado la solvencia de la que está haciendo gala su plantilla antes de medirse este domingo (18:15) a un rival «de entidad».

«Si el Almería gana nos empata a puntos... los de arriba estamos todos muy fuertes todos y la verdad es que hay cinco equipos a un nivel increíble. Mejor estar un punto por arriba que por abajo, pero todo es anecdótico», ha resumido sobre el liderato del que disfruta su equipo tras superar al Cartagena y aprovechar el tropiezo del Espanyol.

Un vistazo a la clasificación genera alegría en cualquier mallorquinista y Luis García Plaza remarcó que lo importante a estas alturas del curso es ?estar en el paquete de arriba?. «Estaría igual de contento con dos puntos menos porque sería una gran temporada igualmente, al final lo importante es que tenemos 29 puntos. Es mejor estar en ascenso directo, pero uno o dos puntos es una línea muy fina y si fallamos esta jornada no sólo dejamos ser líderes sino que podemos pasar a ser quintos», ha argumentado.

Rueda de prensa de Luis García previa a J15 https://t.co/XPueD5L8LI ? Real Mallorca? (@RCD_Mallorca) November 27, 2020

La igualdad reinante en la zona alta propicia que los tres puntos ante el Logroñés sean «importantísimos» para Luis García Plaza, que ha subrayado que los riojanos encadenan seis victorias consecutivas y cinco jornadas sin encajar. «Si fuera un partido con público le diría a nuestros aficionados que nos ayudasen porque a lo mejor el nombre del rival no dice tanto, pero es un rival de entidad que mientras nadie demuestre lo contrario va a estar arriba», ha precisado el entrenador bermellón, que ha elogiado la variedad táctica de un adversario que asegura que está aprovechando la continuidad del trabajo realizado la temporada pasada para mostrarse como un equipo que sabe muy bien a lo que juega.

García Plaza ha adelantado que introducirá algunos cambios en el once que superó al Cartagena, pero ha dejado constancia que el mayor margen de recuperación del que ha disfrutado el plantel respecto a otras fases del curso le permiten no retocar tanto a su equipo, del que ha valorado la amplitud de recursos.«Quizás no tenemos el mejor once de los que estamos arriba, pero si somos una plantilla en la que no se nota tanto cambiar a un jugador por otro», ha explicado.