García Plaza: «Ganamos una nueva batalla»

Luis García Plaza se mostró satisfecho por el triunfo conseguido, pero recordó que la temporada es muy larga y que por el momento se ha conseguido superar una nueva batalla. «La moral está por las nubes. Hemos hecho un gran partido, pero no peor que el otro día (ante el Albacete). La diferencia está en los goles. Hemos hecho cambios y seguiré haciendo cambios porque es una paliza de partidos. Es una racha de siete encuentros sumando. Fuera de casa somos muy solventes y ahora hay que recuperar y preparar el del jueves. Ante el Alcorcón ganamos una nueva batalla», aseguró.

Deportivamente, el técnico admitió que en esta fase de la Liga las rotaciones son obligadas. «Ahora me planteo hacer cinco o seis cambios en el once. Estoy muy contento por el grupo y después del primer partido en casa (ante el Rayo) no es fácil esta racha. Lo importante es el espíritu del equipo, lo que corre, lo que genera y ha pegado un cambio radical desde ese primer partido. Posiblemente os quedáis con el resultado, pero estoy igual de contento con el otro día. Lo que menos me ha gustado es lo de las botas, eso no nos puede pasar más porque casi nos marcan un gol. Primero con el cambio de botas de Sastre y después con las de Lago», declaró el técnico.

Preguntado por la buena actuación de Antonio Sánchez, el técnico apuntó: «Ha sido un buen partido de Antonio, también de Aleix Febas, Galarreta... de Marc. Son posiciones donde tenemos mucha competencia y trabajan bien en el día a día. Es una temporada muy larga y vamos a pillar fases como esta de muchos partidos. Estoy muy contento por todos. Me transmiten confianza y voy a seguir citando a la mayoría de la plantilla y así podemos jugar con este ritmo e intensidad», subrayó el entrenador madrileño a la conclusión del encuentro.



En entrenador argumentó también que para mantener la racha es imprescindible que el equipo no baje de intensidad en ningún momento. «Después de dos empates donde el equipo mereció más —prosiguió— era importante ganar y seguir con este momento. Ahora solo pienso en recuperar al equipo porque en tres días jugamos otra vez. No podemos bajar el pistón porque si lo hacemos perdemos y el día que no se puede ganar, no debemos perder. Antes de la calidad está el esfuerzo y desde que dimos este cambio de chip les tengo que felicitar a todos», manifestó el entrenador del Mallorca.

Sobre los cambios en el once y las rotaciones, el técnico explicó: «Siempre habrá futbolistas que jueguen más que otros, pero será un error por mi parte no utilizar lo que tengo. Como he dicho habrá el jueves cinco o seis cambios más. Hay que seguir en esta línea, estudiar al contrario y ver dónde podemos dar el mejor rendimiento. Nadie se acuerda de Baba, de Sedlar... las bandas han hecho un buen partido, también la gente en el centro. Esperemos que el delantero siga marcando sea quien sea», indicó el madrileño.

«Tengo en la cabeza más o menos el once que puedo sacar ante el Málaga. Antonio Sanchez y Galarreta terminaron muy cansados y veremos el resultado de los esfuerzos y elegiremos. Todos saben lo que tienen que hacer y veremos qué once juega el jueves y después el domingo». Interrogado por al buena racha que está encadenando el Mallorca —son ya siete partidos consecutivos sin encajar—, el técnico apuntó que esto es mérito de la labor defensiva de todo el grupo.

«Esta racha se romperá, lo que pasa es que cuando se rompa no perdamos, empatemos como mínimo. Me alegro por Manolo (Reina), pero es un trabajo colectivo, hay mucha gente que corre en el equipo. El éxito defensivo es de Manolo y es de todos. Trabajamos muy arriba e intentamos no meternos atrás. Ojalá esta racha dure mucho más», concluyó el entrenador del Mallorca. Hoy el técnico valorará el estado de sus futbolistas y el jueves introducirá los cambios que permitan al equipo mantener el nivel frente al Málaga.