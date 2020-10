«Estamos muy compensados»

Luis García Plaza manifestó este viernes en su primera comparecencia tras el cierre del mecado estar «contento» por el perfil final que ha tomado la plantilla afirmando que el grupo es «muy compensado» si bien matizó que «flojea» la posición de Baba. «La gente que está aquí es la que quiere jugar con nosotros, tenemos mucha versatilidad y con cinco cambios en los partidos eso nos da la opción de cambiar cosas durante los encuentros», indicó el entrenador del Mallorca.

El técnico se mostró firme al ser interrogado por la salida de Stoichkov exponiendo con claridad si punto de vista. «Si no está en el Mallorca es porque él no ha querido. Mi relación con Stoichkov ha sido excelente, le he mimado mucho. El primer partido fue titular y el segundo no porque entendí que no había jugado bien. Me dijo que tenía la cabeza en otro sitio porque recibía propuestas del extrenajero. Finalmente no llegó ninguna oferta, pero me transmitió que no estaba muy centrado. No puedo decir los motivos por los cuales ha decidido salir, pero conmigo no ha habido ningún problema. Le deseo lo mejor y confío que le vaya muy bien en el Sabadell», subrayó el entrenador mallorquinista.

Bajas

El preparador madrileño restó importancia a las bajas obligadas de los internacionales Baba, Valjent, Lago Junior y Trajkosvki, concentrados con sus selecciones. «Tenemos jugadores para suplirlos y es una gran oportunidad para que sus sustitutos me demuestren que están al nivel para jugar. Ahora mismo esas bajas no me parecen un problema, con excepción de Baba, el único ‘6’ que tenemos. Buscaremos una solución y en ese puesto pueden jugar (Alexsandar) Sedlar o Salva (Sevilla) más retrasado. Ya decidiré por quien me decido, no quiero darle pistas a Juafran», señaló. García se mostró crítico con el cambio de día y de hora del partido ante el Lugo, programado inicialmente para el lunes por la tarde, pero que finalmente se jugará el domingo a mediodía. Indicó que ese nuevo horario ha trastocado la planificación del encuentro que había diseñado.

«Planificamos todo para el lunes. Hemos tenido que cambiar de hotel y en los entrenamientos no hubiera dado dos días libres, no hubiese hecho una sesión eminentemente física el miércoles. Hemos tenido que modificar a partir de ayer. No es lo que se tiene que hacer. Lo digo sinceramente, no hemos hecho la preparación debida para jugar en Lugo, pero tenemos que cambiar el chip y ya está. Parecemos ese matrimonio mal avenido y no sé quién lleva la razón (entre la LFP y la Federación), ni me importa, pero no es lo correcto en una Liga tan importante como la nuestra», señaló.

El rival

Respecto al encuentro de mañana ante el Lugo, el entrenador del Mallorca espera a un rival muy combativo en la visita al estadio Anxo Carro y en el que los bermellones esperan sumar su tercera victoria consecutiva.

«El Lugo nos va a esperar con el cuchillo entre los dientes», dijo García, quién se explayó en comentar las virtudes del conjunto gallego. «Conozco muy bien a su entrenador (Juanfran García), al que entrené tres años y sé que motivará al máximo a sus jugadores para que salgan al mil por mil. El Lugo juega muy directo, acumula mucha gente en bloque y en cuatro partidos ha utilizado cuatro sistemas diferentes. Tenemos que salir muy enchufados, muy concentrados, sino vamos a sufrir para intentar conseguir la tercera victoria seguida», explicó. El madrileño no descartó acudir al mercado de invierno si estos meses se observa alguna debilidad en el equipo.

Juanfran alerta del potencial del Mallorca

El entrenador del CD Lugo, Juanfran García, ha advertido sobre el Mallorca, que ha «sacado rentabilidad máxima» a los goles que ha anotado y ha reconocido que su equipo, por el contrario, ha encajado «mucho».

«El Mallorca es un equipo muy complicado, lleva tres goles a favor, uno en contra, y ha sacado máxima rentabilidad a los goles que ha hecho. Es un equipo muy intenso. Nos va a exigir mucho, te aprieta y te obliga a estar a un nivel de concentración máxima. Tiene todos los componentes para buscar el ascenso», dijo.