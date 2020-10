Budimir calla ante las críticas en su despedida «por respeto a la camiseta»

El internacional croata Ante Budimir, que jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el Atlético Osasuna, se ha despedido de la afición del Mallorca con un mensaje en la redes sociales en el que asegura que “por respeto a la camiseta” no ha respondido a lo que se escrito sobre él en estas últimas semanas.

Budimir manifestó el pasado verano su deseo de abandonar la entidad bermellona porque no se sentía “a gusto”. Tenía una oferta del Real Valladolid, que estaba dispuesto a pagar 4,5 millones de euros por él, pero el Mallorca la rechazó al considerarla muy inferior a la cláusula de rescisión de contrato, fijada en 15 millones de euros.

Al final, casi al cierre del mercado de fichaje, Osasuna se hizo con sus servicios.

“Queridos mallorquines”, empieza la nota del goleador croata, que añade: “Dado el gran respeto que le tengo a esta camiseta, no he respondido a las cosas que se han escrito sobre mí en estas últimas semanas y no lo haré ahora. Siempre lo he dado todo por esta camiseta y por esta ciudad y por la isla, donde realmente me he sentido y me siento como en casa. Os deseo lo mejor. Cap Amunt, sempre Amunt Mallorca”.

Budimir, que marcó 13 goles la pasada temporada en Primera, tiene contrato con el Mallorca hasta 2022. La cesión al Osasuna, que asume la ficha del jugador, contempla una opción de compra por parte del club navarro por un importe de 8 millones.

Desde que expresó su deseo de abandonar el club balear, Budimir no ha jugado ningún partido en la pretemporada, y en la Liga SmartBank solo participó durante algunos minutos en la visita del Rayo Vallecano al Visit Mallorca Estadi.

Desde entonces, no ha formado parte de la lista de convocados ante el Espanyol, Sabadell y Tenerife.

El técnico Luis García Plaza habló con él y le reprochó su actitud que, a su juicio, perjudicaba al equipo: “Budimir no está haciendo las cosas bien”, dijo el entrenador madrileño en una rueda de prensa.

El delantero balcánico fue una pieza clave en el ascenso mallorquinista a la Liga Santander y figura destacada la pasada temporada.