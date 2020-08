¿Qué pasa con Budimir?

Con la pretemporada ganando temperatura y el mercado descongelándose poco a poco, aunque mucho más lento que otros años, en la concentración veraniega del Mallorca todos los focos apuntan a Ante Budimir. El delantero croata, seguramente el jugador de la plantilla mejor valorado ahora mismo en el bazar, permanece en el punto de mira de varios clubes y su futuro en Son Moix no está ni mucho menos claro. La ausencia en el partido amistoso del pasado jueves, el primero de la era Luis García Plaza, ha subrayado todos los interrogantes que sobrevuelan en estos momentos la cabeza del ariete. La versión oficial del club es que se perdió el bolo contra el Levante por unas molestias sin especificar, aunque la insistencia que está mostrando el Valladolid parece ser otra de las causas de su descanso. En cualquier caso, las posturas entre los clubes están todavía muy alejadas y tampoco se aprecia una salida clara, al menos a corto plazo.

La incorporación de Budimir, que en la temporada de su estreno en Primera logró instalarse en el Top-10 de máximos goleadores después de anotar 13 tantos en 35 partidos, es una de las pretensiones de un Valladolid que va a encadenar su tercera campaña consecutiva en el ático y que necesita dinamita frente a la portería contraria. Sin embargo, el Mallorca no está dispuesto a dejar marchar al croata tan fácilmente y se parapeta tras la cláusula de rescisión de su contrato, fijada en 15 millones de euros. Reclutado el año del ascenso de la segunda planta del fútbol italiano, primero a través de un acuerdo de cesión con el Crotone y después tras ejecutar una opción de compra, la figura de Budi se ha ido revalorizando con el paso de los meses y la suma de encuentros y dianas. Y más durante las últimas semanas, en las que el futbolista ha recibido la primera llamada a filas de la selección croata. El punta bermellón, que en primer término había sido incluido en una preconvocatoria, fue citado formalmente el jueves para los partidos de Liga de las Naciones contra Portugal (día 5 de septiembre) y Francia (día 8). Un salto para la carrera del futbolista, un incremento sustancial en el posible precio de salida y un detalle que el Mallorca intentará aprovechar si finalmente se tiene que desprender del jugador.

Obstáculo

Ese es precisamente el obstáculo principal de la operación. En un verano marcado por las limitaciones que impone el coronivirus, especialmente desde el punto de vista económico, el Valladolid no parece dispuesto a llegar a esos 15 millones que liberarían a Budimir de los lazos que lo deberían mantener atado a Son Moix hasta el año 2023. Y aunque desde el entorno blanquivioleta consideran que el croata podría recalar en Zorrilla por una cantidad cercana a los seis millones de euros, la entidad balear lo niega. Sin las necesidades económicas de otros años, el Mallorca tampoco tiene ninguna prisa. De hecho, en el Camí dels Reis entienden que si el Valladolid ha traspasado a Mohammed Salisu al Southampton por 12 millones de euros está capacitado para hacer un esfuerzo por contratar a uno de los principales realizadores de la Liga.

Por otra parte, el entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, aseguró tras el primer ensayo del verano que las primeras sensaciones «son buenas» a pesar de la derrota contra el Levante (2-1).

«Nos ha costado un poquito en la primera parte y nos han hecho mucho daño por la banda izquierda. Pero luego fuimos más fuertes con Lago Junior de lateral, y después, en ocasiones de gol, hemos estado incluso por encima de ellos», señalaba.

Luis García Plaza se mostraba «contento» por lo que habían expuesto sus futbolistas tras las primeras semanas de entrenamiento. «Tengo la sensación de haber trabajado en cosas que tenemos que seguir mejorando, pero la verdad, estoy muy satisfecho. Me gusta ganar pero lo importante es que no haya ningún lesionado, eso es lo importante. Nos ha faltado gente de refresco al tener algunos contratiempos con algunos que no esperábamos. Por eso, Martín (Valjent) ha tenido que jugar todo el partido y esa no era la idea. Pero la actitud ha sido muy buena, el juego también y las sensaciones son buenas. Si hubiésemos ganado con sensaciones malas no me hubiese gustado, estoy contento».

Este sábado contra el Tenerife

Solo dos días después de su debut estival, el Mallorca tiene este sábado un ensayo en las instalaciones del Pinatar Arena (Murcia), donde el conjunto bermellón se enfrentará al Tenerife (22.00 horas). Luis García tendrá una nueva oportunidad para calibrar a su equipo, esta vez ante un rival de su misma categoría, y seguir definiendo sus planes de cara a la próxima temporada.